Sajtóklub - A Kínával való együttműködés nem kockázat, hanem lehetőség + videó

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter Budapesten kijelentette: a béke egyre távolibbnak tűnik Európában, mivel a NATO is öles léptekkel halad a korábban közösen megrajzolt vörös vonalak átlépése felé. A hírről a Sajtóklub vendégei: Gajdics Ottó, Szabó László, Néző László és Bencsik is elmondták véleményüket.

Vajon milyen kapcsolat van Magyar Péter, a narancs és a banán között? Ez is kiderült a Sajtóklubból, amelynek vendégei Bencsik András, Néző László és Gajdics Ottó voltak. Műsorvezető: Bayer Zsolt.

Sajtóklub - „Brüsszel a tűzzel játszik, amit csinál, az maga az istenkísértés” + videó

Álszent érveléssel tiltották be Brüsszelben a Nemzeti Konzervativizmus Konferenciát, ezért többek közt a szabadság megvédését is célul tűzte ki a Fidesz kampánynyitó rendezvényén Orbán Viktor. Erről a témáról is elmondták véleményüket a Sajtóklub vendégei: Bencsik András, Gajdics Ottó, Huth Gergely és Szabó László.