Sajtóklub: 1956. október 23. A szabadság napja

Sajtóklub: Feketeöves hazaárulók segítségével akarták megbuktatni az Orbán-kormányt

A magyar baloldal külföldi befolyásolásáról is szó volt a Sajtóklubban. Néző László, Gajdics Ottó, Bencsik András és a műsorvezető Bayer Zsolt most is szókimondó stílusban fogalmazták meg a véleményüket.

2023. október 01.