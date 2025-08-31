Sajtóklub: 1300 milliárdot venne ki Magyar Péter az emberek zsebéből + videó

Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.
Ha az ukrán erők folytatják a Barátság kőolajvezeték elleni támadásait, az növelni fogja Magyarország ellenállását egyebek között Ukrajna uniós csatalkozása ügyében is. A témában a Sajtóklub vendégei, Néző László, Szabó László és Huth Gergely. Műsorvezető: Gajdics Ottó.
Az adásban Pindroch Tamás, az Alapjogokért Központ vezető elemzője, Szabó László producer, kommunikációs szakember és Néző László, a Magyar Nemzet főszerkesztője elemezte a közélet különféle aktuális témáit. A műsort Huth Gergely vezette.