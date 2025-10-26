Két külön világ volt a kormánypártok méltóságteljes eseménye és Magyar Péter híveinek vonulása + videó

Magyar Péter embere bedarálna mindent az egészségügyben + videó

Csipkés front: Támadás a biológia ellen, avagy kinek áll jól a tanga? - Harsány + videó

Ruszin-Szendi Romulusz újra megmutatta, hogy milyen irányba halad a Tisza + videó

Vezércikk café - A Nemzeti Menet valójában egy háborús menet volt + videó

Kampánybeszédnek is kevés volt: A Nézőpont Intézet megsemmisítette Magyar Péter unalmas parádéját

Ismét leállt egy európai repülőtér – furcsa tárgyakat észleltek az égen!

Magyar Péter szándékosan ugyanoda és ugyanarra a napra szervezi a gyűléseit, mint a Fidesz - ezt mondta a kormánypárt EP-képviselője.

A digitális térben is tarolt a Fidesz október 23-án - erről a 21. Század Intézet vezető elemzője írt közösségi oldalán.

Svenk, a HírTV mozimagazinja A hetente szombatonként 22:50-kor műsorra kerülő Svenkben Zavaros Eszter műsorvezető kalauzolja a nézőket a magyar filmipar múltjába, jelenébe és jövőjébe.

Sajtóklub - ajánló Aktuális kérdések, hétről-hétre! Fontos témák, kivételes vélemények! Minden vasárnap 19 óra 10 perctől órától jelentkezik Sajtóklub című műsorunk.

Vezércikk - ajánló Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.