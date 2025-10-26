Két külön világ volt a kormánypártok méltóságteljes eseménye és Magyar Péter híveinek vonulása + videó

Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.
Trump és Putyin Budapestre jön, Orbán Viktor békemissziója meghozza a gyümölcsét. A témáról a Sajtóklub vendégei Kovács András, Gajdics Ottó és Szalai Szilárd is elmondták véleményüket. Műsorvezető: Bayer Zsolt.
Adatszivárgási botrány rázta meg a Tisza Pártot, ráadásul erős ukrán szál is felmerült az ügyben. A témáról a Sajtóklub vendégei: Huth Gergely, Néző László és Kovács András is elmondták véleményüket. Műsorvezető: Gajdics Ottó.