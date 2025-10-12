Keresés

2025. 10. 12. Vasárnap
Sajtóklub

Belső levelezésben igyekeznek megmagyarázni az adatszivárgás utáni helyzetet Magyar Péterék + videó

2025. október 12., vasárnap 20:00 | Hír TV
adatszivárgás Sajtóklub Tisza Párt ukrán szál

Adatszivárgási botrány rázta meg a Tisza Pártot, ráadásul erős ukrán szál is felmerült az ügyben. A témáról a Sajtóklub vendégei: Huth Gergely, Néző László és Kovács András is elmondták véleményüket. Műsorvezető: Gajdics Ottó.

  • Belső levelezésben igyekeznek megmagyarázni az adatszivárgás utáni helyzetet Magyar Péterék + videó

