Belső levelezésben igyekeznek megmagyarázni az adatszivárgás utáni helyzetet Magyar Péterék + videó

Drónok, hitek, tények: Castel a Frontban magyarázza el, mit nem értenek Nyugat-Európában + videó

Fizessenek a magyarok? Brüsszel és a baloldal újabb pénzbehajtásra készül + videó

Döbbenetes szentségtörés a Vatikánban – a férfi tettére nincsenek szavak! + videó

Forrong Európa: A népek haragja elsöpörheti a brüsszeli elitet? Itt a Nógrádi-elemzés! + videó

A Hír FM és a Hír TV interaktív műsora a szócsaták bajnokaival. Műsorvezető: Dezse Balázs.

A Tisza Párt bevezetné a Tisza adót, megemelné a társasági adót, a rezsit, és elvenné a családi kedvezményeket - írta közösségi oldalán a Fidesz-KDNP kommunikációs igazgatója.

Svenk, a HírTV mozimagazinja A hetente szombatonként 22:50-kor műsorra kerülő Svenkben Zavaros Eszter műsorvezető kalauzolja a nézőket a magyar filmipar múltjába, jelenébe és jövőjébe.

Sajtóklub - ajánló Aktuális kérdések, hétről-hétre! Fontos témák, kivételes vélemények! Minden vasárnap 19 óra 10 perctől órától jelentkezik Sajtóklub című műsorunk.

Vezércikk - ajánló Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.