A Tisza-adatszivárgás sokkal nagyobb lehet, mint hittük + videó

Kitálalt a bennfentes tiszás, állítása szerint az adatszivárgás nemcsak a Tisza Világ applikáció felhasználóit érintette, hanem mindenkit, aki valamilyen módon kapcsolatba került a párttal. A témáról a Sajtóklub vendégei: Néző László, Huth Gergely és Szabó László is elmondták véleményüket. Műsorvezető: Gajdics Ottó.
