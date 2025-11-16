Keresés

2025. 11. 16. Vasárnap
Sajtóklub

A Tisza-adatszivárgás sokkal nagyobb lehet, mint hittük + videó

2025. november 16., vasárnap 19:59 | Hír TV
adatszivárgás Sajtóklub Tisza Párt

Kitálalt a bennfentes tiszás, állítása szerint az adatszivárgás nemcsak a Tisza Világ applikáció felhasználóit érintette, hanem mindenkit, aki valamilyen módon kapcsolatba került a párttal. A témáról a Sajtóklub vendégei: Néző László, Huth Gergely és Szabó László is elmondták véleményüket. Műsorvezető: Gajdics Ottó.

  • A Tisza-adatszivárgás sokkal nagyobb lehet, mint hittük + videó

Kapcsolódó tartalmak

