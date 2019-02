12 éven aluli nézőinknek nem ajánlott!

Ítélethirdetés után támadta meg az őt felügyelő bv őrt és vette el fegyverét a Fővárosi Törvényszéken egy 35 éves férfi. Miután kijutott a bíróságról, egy autóst kényszerített arra, hogy segítse a szökését. Filmbe illő, fél várost átszelő autós üldözés következett. A szökött rabot végül az öt üldöző rendőrök Újpalotán kapcsolták le, miután a nyílt utcán többször meglőtték. Szakértők segítségével próbálunk utána járni a szökés lehetséges okainak, összegezzük, hogy hány bűncselekményt követett el a többszörösen visszaeső erőszakos bűnelkövető, és ez, mit jelent majd neki években.

Börtönben marad Magda Marinko – önvédelemből ölhette meg élettársát egy nő – többek között ezek a témák is szerepelnek a következő összeállításunkban, amelyben az elmúlt hét néhány érdekesebb esetét gyűjtöttük össze.

Összesen mintegy hatszáz üzenetet, benne fényképeket döglött macskákról és nyulakról küldött egy férfi Pásztor Annának. Az énekesnő hiába jelezte, nem kér ebből a kapcsolatból, a rajongó nem tágított. A zaklatót végül egy fővárosi koncert előtt kapcsolták le a biztonsági őrök. Kés is volt nála. Most akár emberölés előkészülete miatt is elítélhetik.

van olyan amerikai állam, ahol már az is állatkínzásnak minősül és büntetés jár érte, ha valaki 0 fok alatt nem engedi be fűtött helyre a kutyáját? Bár az UNESCO már 30 éve elfogadta az állatok jogáról szóló egyetemes nyilatkozatot, a világ országaiban továbbra is rendkívül eltérő, hogy mi számít állatkínzásnak. Egy balszerencsésnek nevezhető hazai ügy kapcsán, utánanéztünk, Magyarországon mi hogyan állunk ehhez a kérdéshez.