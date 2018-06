12 éven aluli nézőinknek nem ajánlott!

Tragédia élőben

9 emberélet, 18 árván maradt gyerek, két gyászoló román falu – ennyi a ceglédberceli baleset számokban. A sofőrnek nem volt jogosítványa és vezetés közben facebookozott. Pedig a 4-es, azaz a halálút, évek óta tele van elterelésekkel. Sokszor még egy tapasztalt vezető számára sem egyértelmű, mikor jöhetnek szemből és mikor nem. Közlekedési szakértővel elemeztük a tragédiát.

Sólyi gyerekgyilkosság

A 8 éves Adrienn még élt, amikor fiatal gyilkosa a vízbe dobta a kislány meztelen testét. A 16 éves kamasz valószínűleg szexuálisan is vonzódott a kislányhoz, akit elcsalt, majd egy téglával fejbe vert, és a vízbe dobott. A fiúval már korábban is voltak gondok, de mégsem figyelt fel senki az előjelekre.

Darnózseli hentes

Feleséggyilkos vagy meghurcolt bűnbak? Visszavitték a tett helyszínére a darnózseli hentest. A bíróság így próbálta rekonstruálni a 4 évvel ezelőtti ügyet. Újra meghallgatták a szemtanúkat, és elemezték, hogy ki mit láthatott. A férjet egyszer már felmentették, de most mindent elölről kezdtek. Ismét azzal vádolják, hogy megölte a feleségét, majd feldarabolta és eltüntette a holttestét.

Burkáék

Gyilkosból ártatlanok, milliomosból közmunkások lettek Burkáék az elmúlt években. A bíróság most mégis megint azon vacillál, hogy az apa és a fia megöltek-e egy férfit még 1999-ben. Burkáék korábban rekordösszegű kártérítést kaptak a 6 börtönben töltött év miatt. Ha most mégis elítélik őket, akkor is valószínű, hogy nem kell visszafizetniük a milliókat.

A Riasztás május 29-i adása.