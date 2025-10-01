Szúrás a szívbe, Frontin és drog: 8 év börtön a 35 kilós nőnek - A szomszédok rettegtek a kutyás nőtől
2025. október 01., szerda 22:00
| Hír TV
A Doszpot Gábor halálához vezető cselekménysor rekonstruálása a bíróságon a vádlott folyamatosan módosított, ellentmondásos védekezését tárta fel. A tárgyi bizonyítékok, köztük a kályhában talált összehajtogatott véres függöny és a kés elhelyezkedése is a titkoló magatartásra utalt, egyértelműen cáfolva a balesetszerű elkövetést.
A váci intézet sötét történelmének leginkább hírhedt része az egykori fegyelmező részleg, amelyet az ÁVH használt a rendszer ellenségeinek kínzására – az itt átélt szenvedések miatt nevezték Doberdó-körletnek. Búzás Dorottya sajtóreferens megmutatta az állózárkát, amit a rabok kínzására használtak, miközben a parancsnokság ma a tiltott mobiltelefonok és a külső beszélgetések kiszűrésével küzd.
Feltűnő színek, történelmi fegyverek: a Palotaőrség egyenruhájának díszítése a trikolór színeit (skarlátvörös, fehér, palackzöld) reprezentálja. A díszőrök hatástalanított Manliher karabéllyal állnak díszőrségben, hiszen fegyverhasználati jog nélkül látják el feladataikat. De akkor ki véd, ha atrocitás történik a Sándor-palotánál? - Riasztás
Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.
Az elkövető akár 6 millió forint bírságra is számíthat. Nem ez volt az egyetlen dohányfogás szeptemberben. Több mint 10 millió forint értékű vágott fogyasztási dohányt foglaltak le a pénzügyőrök egy szabolcsi férfitól Nagykálló közelében.