Riasztás - Online csaló

2025. augusztus 13., szerda 22:30 | Hír TV

Néhány hete a Riasztásban láthattak már riportot egy csaló nőről. Az egyik közösségi oldal piacterén csapta be áldozatait.

Műsorok

Svenk, a HírTV mozimagazinja

Svenk, a HírTV mozimagazinja

 A hetente szombatonként 22:50-kor műsorra kerülő Svenkben Zavaros Eszter műsorvezető kalauzolja a nézőket a magyar filmipar múltjába, jelenébe és jövőjébe.
Sajtóklub - ajánló

Sajtóklub - ajánló

 Aktuális kérdések, hétről-hétre! Fontos témák, kivételes vélemények! Minden vasárnap 19 óra 10 perctől órától jelentkezik Sajtóklub című műsorunk.
Vezércikk - ajánló

Vezércikk - ajánló

 Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.
Paláver - ajánló

Paláver - ajánló

 A HírFM és a HírTV közös műsora a Paláver. Itt a hallgatók közvetlenül is részt vehetnek a műsorfolyamban. Minden hétköznap 15 óra 30 perctől. A műsor telefonszáma: +36 (1) 799 29 99.

Riasztás - Bukott az „ügyeskedő

Riasztás - Bukott az „ügyeskedő" família+ videó

 A fiktív cégek nem fizették be többek között a kötelező biztosítást, a parkolási és gyorshajtási bírságokat, autópálya-matricát pedig nem is váltottak – a büntetésekkel pedig egyszerűen nem foglalkoztak.
