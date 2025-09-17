Riasztás: Lovászpatona szörnyű titka: karácsony este, fagyos földre szülte és halára fagyasztotta a saját gyermekét + videó

Megosztás itt:

A tragédia részletei: Földre ejtette és magára hagyta

Az előkészítő ülésen a vádhatóság részletesen ismertette a szívszorító tényállást. A 28 éves nő, G. Zoltánné, akinek már hat gyermekét emelték ki a családból, hetedik terhességét mindenki elől titkolta, miután hiába próbált meg abortuszt kérni. 2023. december 24-én délután egyedül ment ki a ház udvarára, ahol félig guggoló testhelyzetben szülte meg a kislányát. Az újszülött, tompítás nélkül, fejjel előre a fagyott talajra zuhant, majd az anya egy kabátba csavarta, és elrejtette egy szemétdombon található gumiabroncsba, ahová egy hamuval teli zsákot és egy műanyag kádat borított.

A vádlott tudta, hogy a magára hagyott gyermek halálra van ítélve, a csecsemő a külső környezeti hideg ártalom és az ellátatlanság következtében halt meg. A hatóságok csak egy hónappal később, januárban bukkantak rá a holttestre.

A falusiak haragja és az anya vallomása

A bűnügy egész Lovászpatonát felkavarta, a helyiek döbbenettel és felháborodással követték az eseményeket. Sokan úgy vélik, hogy a gyermek apja is bűnös, mert tudott a terhességről, de nem tettek semmit. Az anya a bíróságon ugyan beismerte a bűnösségét, de az "előre kiterveltség" vádját vitatta. Elmondása szerint nem akart ártani a gyermeknek, de miután kiderült, hogy ismét elveszik tőle a babát, titkolta terhességét.

Mivel G. Zoltánné nem ismert be mindent, az ügy tovább folytatódik, és az anya akár életfogytiglani börtönbüntetést is kaphat, amennyiben a bíróság az orvosszakértői vélemények alapján megállapítja, hogy a gyilkosságot előre kitervelte.