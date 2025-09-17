Keresés

Riasztás: Lovászpatona szörnyű titka: karácsony este, fagyos földre szülte és halára fagyasztotta a saját gyermekét + videó

2025. szeptember 17., szerda 22:30 | Hír TV

A Lovászpatonát megrázó csecsemőgyilkosság ügye a bíróság elé került. Karácsony este, fagyos földre szülte, majd magára hagyta az újszülöttet az anya, akit most különös kegyetlenséggel elkövetett emberöléssel vádolnak. A rendőrök hónapokkal később találtak rá a gyermek holttestére, és a tragédia körülményei a mai napig megdöbbentik az egész országot.

  • Riasztás: Lovászpatona szörnyű titka: karácsony este, fagyos földre szülte és halára fagyasztotta a saját gyermekét + videó

A tragédia részletei: Földre ejtette és magára hagyta

 Az előkészítő ülésen a vádhatóság részletesen ismertette a szívszorító tényállást. A 28 éves nő, G. Zoltánné, akinek már hat gyermekét emelték ki a családból, hetedik terhességét mindenki elől titkolta, miután hiába próbált meg abortuszt kérni. 2023. december 24-én délután egyedül ment ki a ház udvarára, ahol félig guggoló testhelyzetben szülte meg a kislányát. Az újszülött, tompítás nélkül, fejjel előre a fagyott talajra zuhant, majd az anya egy kabátba csavarta, és elrejtette egy szemétdombon található gumiabroncsba, ahová egy hamuval teli zsákot és egy műanyag kádat borított.

A vádlott tudta, hogy a magára hagyott gyermek halálra van ítélve, a csecsemő a külső környezeti hideg ártalom és az ellátatlanság következtében halt meg. A hatóságok csak egy hónappal később, januárban bukkantak rá a holttestre.

A falusiak haragja és az anya vallomása

 A bűnügy egész Lovászpatonát felkavarta, a helyiek döbbenettel és felháborodással követték az eseményeket. Sokan úgy vélik, hogy a gyermek apja is bűnös, mert tudott a terhességről, de nem tettek semmit. Az anya a bíróságon ugyan beismerte a bűnösségét, de az "előre kiterveltség" vádját vitatta. Elmondása szerint nem akart ártani a gyermeknek, de miután kiderült, hogy ismét elveszik tőle a babát, titkolta terhességét.

Mivel G. Zoltánné nem ismert be mindent, az ügy tovább folytatódik, és az anya akár életfogytiglani börtönbüntetést is kaphat, amennyiben a bíróság az orvosszakértői vélemények alapján megállapítja, hogy a gyilkosságot előre kitervelte.

Dosszié - Korrupció a baloldalon

Háború Ukrajnában

Kapcsolódó tartalmak

Riasztás - Sorsfordító per és döbbenetes vallomások: hova tűnt az emberség? + videó

Riasztás - Sorsfordító per és döbbenetes vallomások: hova tűnt az emberség? + videó

 Három év nyomozás után pont került a Jókai utcai házomlás ügyének végére, vádemelési javaslattal lezárult a nyomozás. A 25 méter magasból lezuhanó fal romjai maguk alá temették a boldog életéről álmodó Tóth Nikolett balerinát. Az utat lezáró szalag hiánya miatt elkerülhetetlenné vált a baleset, ami a lány életét örökre megváltoztatta.
Riasztás - Négy lábon a rácsok mögött + videó

Riasztás - Négy lábon a rácsok mögött + videó

 Hűséges társak és éles érzékű segítők a szolgálati kutyák a magyar rendőrség és mentőszolgálatok elengedhetetlen tagjai. Hogyan képezik őket, és milyen elképesztő bravúrokat hajtanak végre a bűnüldözésben vagy az életmentésben?
