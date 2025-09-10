Riasztás - Hagyomány és biztonság - bemutatjuk a magyar lovasrendőröket + videó
2025. szeptember 10., szerda 23:30
| Hír TV
Hagyomány és modern bűnüldözés találkozik a lovas rendőrök munkájában: lóháton járják az utcákat, parkokat, hogy biztosítsák a közrendet. Mi teszi különlegessé a magyar lovas rendőrség mindennapjait, és hogyan szolgálnak a négylábú társaikkal?
Hűséges társak és éles érzékű segítők a szolgálati kutyák a magyar rendőrség és mentőszolgálatok elengedhetetlen tagjai. Hogyan képezik őket, és milyen elképesztő bravúrokat hajtanak végre a bűnüldözésben vagy az életmentésben?
Izgalmas és feszültséggel teli világba kalauzolnak a közlekedési helyszínelők, akik balesetek nyomaitól az igazság feltárásáig dolgoznak a magyar utakon. Hogyan oldják meg a legbonyolultabb eseteket, és milyen titkok rejtőznek a roncsok mögött?
Nemcsak Magyarországon, de még Európában sem található hasonló működő büntetés-végrehajtási intézet, amely kifejezetten annak épült, és a mai napig működik. A Riasztás börtön sorozata Balassagyarmaton folytatódik.