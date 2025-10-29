Riasztás – Letöltendőt osztott ki a bíró, amiért chilipaprikás gumikesztyűben vizsgálták meg egy rab aranyerét + videó

A nyolcaddöntő párosításának sorsolása közvetlenül az utóbbi találkozó után lesz az M4 Sport stúdiójában.

A mítosz ledőlt: igy számolta fel a magyar rendőrség a Darknet legnagyobb hazai droghálózatát + videó A DELTA program keretében egy több mint két éve működő, a Darkneten és a Telegramon keresztül irányított kábítószer-kereskedő hálózatot számolt fel a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Irodája. A nyomozást több mint 10 hónappal ezelőtt kezdték meg, a művelet pedig a TARTAROS fedőnevet kapta.

A cél, hogy ne találkozzunk többet: A Riasztás bemutatja a börtönpszichológia és a reintegráció világát + videó A Riasztás stábja a Pálhalmai Országos Büntetés-végrehajtási Intézetbe látogatott, ahol a profi bűnözők és a megtört sorsok világa találkozik. A riport bemutatja a kábítószerkereső kutyák munkáját, a reintegráció kihívásait, és megrázó őszinteséggel tárja fel a női elítéltek drámáját: a bűnt, a megbánást és az elvesztett családok fájdalmát.