Riasztás – Letöltendőt osztott ki a bíró, amiért chilipaprikás gumikesztyűben vizsgálták meg egy rab aranyerét + videó

2025. október 29., szerda 23:15 | HírTV

Elítélte a Debreceni Törvényszék katonai tanácsa azokat a vádlottakat, akik a tiszalöki börtön orvosaiként, illetve egészségügyi dolgozóiként megkínoztak egy rabot.

Kovács Katalin, szóvivő, Központi Nyomozó Főügyészség: "A vádirat szerint az egészségügyi osztály két vezetője és orvosa abban állapodott meg, hogy az egészségügyi osztály munkaterheinek csökkentése érdekében az egészségügyi ellátást indokolatlanul, rendszeresen igénybe vevő, főleg az önkárosító, magatartást végrehajtó fogvatartottak nyílt sebeinek ellátása során chili paprikával szennyezett fertőtlenítőszert fognak használni."

