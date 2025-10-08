Keresés

Riasztás – Kaszás Nikolett halála – a rejtély nyomában járt stábunk + videó

2025. október 08., szerda 23:20
eltűnés Kaszás Nikolett

Három hét után került elő a Pilisben eltűnt lány holtteste. Kaszás Nikolett utolsó üzenetei miatt kezdett el terjedni az a hír, hogy a lány akár gyilkosság áldozata is lehetett.

  • Riasztás – Kaszás Nikolett halála – a rejtély nyomában járt stábunk + videó

Szeptember 7-én Kaszás Nikolett túrázni indult a Pilisbe, de vissza már sosem tért. Miután a lány nem adott életjelet magáról, a család nagyjából másfél nappal az eltűnés után jelezte a rendőrségnek, hogy Niki eltűnt. Szokatlan módon az életvédelmi alosztály kezdett foglalkozni az üggyel, ekkor kezdett el terjedni az a hír, hogy a lány akár gyilkosság áldozata is lehetett. De miért kerülhetett egy eltűnési ügy az életvédelmisekhez

Ennek az az oka, hogy ha egy ilyen körözési eljárás során bármilyen kisebb ellentmondás van, aminek elemzése okán bűncselekmény gyanúja felmerülhet később, akkor az Életvédelmi Alosztály rögtön reagálni tudjon és rögtön büntetőeljárás keretében tudja tovább vizsgálni az eltűnés körülményeit.

Az ellentmondásos adatok Nikolett telefonjának cellainformációi voltak.

Niki egy vasárnapi napon indult túrázni a Spartacus ösvényen. A túrát teljesítette, de továbbra is az erdőben maradt, hosszú órákon keresztül. Közben messengeren folyamatosan kommunikált. Hajnali kettőkor még üzenetet küldött a barátjának, amiben jó éjszakát kívánt. Ez az a rejtélyes üzenet, amiről az terjedt el, hogy asztali számítógépről küldhette.

Bár még tart a rendkívüli haláleseti eljárás, Niki eltűnése ügyében inkább technikai anomáliák merültek fel a cellainformációk adataival kapcsolatban. Bűncselekmény és idegenkezűség nem merült fel.

Elmentünk a helyszínre, ahol a keresésben részvevő Pest vármegyei kutató-mentőszolgálat vezetője megmutatta a helyszínt, ahol Nikolettet megtalálták.

Ha Ön vagy a környezetében valaki krízishelyzetben van, hívja a 116-123 ingyenes, lelki elsősegély számot!––

