Riasztás – Ismét gyermekgyilkosság rázta meg az országot + videó

Serfőző Csaba, Miske polgármestere: "Tegnap délután értesültem róla, 13 óra után a Kalocsai Rendőrkapitányság munkatársai nagy erőkkel megkezdték egy eltűnt kétéves kiskorú lakónknak a keresését, amiben hamarosan civilek az önkormányzat dolgozói, majd késő délután folyamán pedig speciális mentőcsapatok kutyákkal is bekapcsolódtak. Keresés folyt egész délután sötétedésig, sőt még utána sötétben is, és a 21 óra 30 perc körüli időpontban megtalálták itt a hátam mögött álló kereszt mögötti területen a kétéves kislánynak a holttestét. Mindenképpen szomorú és nagyon megrázó."

Hurkecz Zoltán, szóvivő, Bács-Kiskun Vármegyei RFK: "A Kalocsai Rendőrkapitányság körözési eljárást indított szeptember elsején egy majdnem két éves miskei lány eltűnése ügyében. A gyermek keresésében rendőrök, polgárőrök, speciális keresők és önkéntesek is részt vettek. A kislány holttestét az esti órákban találtuk meg. Az eset körülményeire tekintettel a Bács-Kiskun Megyei Rendőrfőkapitányság emberölés miatt indított nyomozást. A gyanú szerint a kislányt, J. Dávid, 24 éves miskei férfi ölhette meg, ezért elfogatóparancsot adtunk ki ellene."