2025. 09. 24. Szerda
Riasztás – Így dolgoznak a tűzvizsgálók + videó

2025. szeptember 24., szerda 22:50

A tűzvizsgálatnak az az alapvető feladata, hogy a tűzhöz vezető folyamatot rekonstruáljuk. Ez azt jelenti, hogy három kérdésre keresik a választ, hogy hol, mikor és hogyan keletkezett a tűz.

  Riasztás – Így dolgoznak a tűzvizsgálók

Kellessy Tibor, innovációs szakértő, IdomSoft Zrt.: "Előfordulhat, hogyha a helyszínen valaki tudja kezelni ezeket a rendszereket, akkor 10 perc alatt bebizonyosodik, hogy a füst meg a hő nem pont úgy ölte meg, ahogy ezt eredetileg elképzelték, akkor hogyha egy esetet átminősítenek gyilkossággal, akkor teljesen más mechanizmusok lépnek életbe és órákat lehet nyerni, ami a nyomozati szakaszban általában az elején nagyon sokat számít."

Nagy László Zoltán, tűzvizsgáló, Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság: "Tűzvizsgálatnak az az alapvető feladata, hogy a tűzhöz vezető folyamatot rekonstruáljuk. Ez azt jelenti, hogy három kérdésre keressük a választ hogy hol, mikor és hogyan keletkezett a tűz. A hol kérdésre úgy válaszolunk, hogy próbáljuk behatárolni a tűzkeletkezési helyet. Lehet, hogy csak egy szobára tudjuk leszűkíteni, lehet, hogy le tudjuk a szoba felére, lehet, hogy egy gázpalackra le tudjuk szűkíteni, vagy egy elektromos berendezésnek a kötéspontjáig. Ha ezt sikerült leszűkítenünk a keletkezési helyet, akkor már nagyjából tudunk valamit az időre is, meg a hogyan módra is válaszolni. Az idő az általában nem nehéz, mert égés elmélet, ami nekünk az alapvető Bibliánk."

 

