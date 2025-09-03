Keresés

Riasztás – Horror Baranyában: megölték az anyóst + videó

2025. szeptember 03., szerda 23:20 | HírTV

A történet áldozata egy ápolásra szoruló idős nő volt, akit családtagjai öltek meg.

  • Riasztás – Horror Baranyában: megölték az anyóst + videó

Kutas Tamás, szóvivő, Baranya Vármegyei Főügyészség: "A Baranya Vármegyei Főügyészség emberölés bűntette miatt emelt vádat két nővel szemben. A vádirati tényállás szerint 2021 augusztusában a 86 éves idős hölgy, aki egyébként rendkívül rossz állapotban volt, több műtéten esett át, azonban a műtéteket követően, ezt követően a kórházból kikerült és hazakerült. Ezt követően a fia, illetőleg a fiának a felesége, a menye ápolta otthonában. Az idős hölgynek az ápolását ketten végezték el. A két nő között időközben egy bizalmi kapcsolat alakult ki, amelynek során az idős hölgynek a rokona, a menye többször kifejtette, hogy mindenkinek megváltás lenne, ha minél hamarabb meghalna a rokona, ugyanis ez rendkívül megterhelő volt számára, illetőleg a család számára is."

 Nemcsak Magyarországon, de még Európában sem található hasonló működő büntetés-végrehajtási intézet, amely kifejezetten annak épült, és a mai napig működik. A Riasztás börtön sorozata Balassagyarmaton folytatódik.

