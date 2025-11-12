Riasztás – Hogyan fordulhat egy szexjáték gyilkosságba? + videó

Megosztás itt:

Mackenzie Michalski eltűnését, még tavaly november jelentette szállásadója, mivel a nő nem hagyta el a szállást, személyes csomagjai még mindig ott voltak. Csak később derült ki, hogy a fiatal nő eltűnése mögött egy tragikus gyilkosság áll. A rendőrök 48 órán belül elfogták a gyilkossággal akkor még csak gyanúsított ír állampolgárt.

Az azóta előzetes letartóztatásban lévő ír férfi ellen vádat emelt az ügyészség. Kenzie egy bárban ismerkedett meg gyilkosával, aki a szállására érve egy szexjáték közben megfojtotta.

Megállapítható, hogy a férfi megkötözte a sértettet, bántalmazta és ennek végén pedig megfojtotta és így kioltotta az életét.

A férfi tagadja, hogy ő meg akarta volna ölni a sértettet, elmondása szerint közösen megegyeztek az intim együttlétben, annak a módja is közös megegyezésen alapult, azonban a nő egyszer csak rosszul lett ennek során, és őt annyira sokkolta ez az eset - állítja a vádlott -, hogy nem mert mentőt hívni, és később úgy döntött, hogy a holttestet elássa.

A nő családja, nem hisz a férfinek, szerintük szándékos gyilkosság történt.