Riasztás

Riasztás – Hogyan fordulhat egy szexjáték gyilkosságba? + videó

2025. november 12., szerda 23:14 | HírTV
vádemelés gyilosság amerikai turistalány

Szinte pontosan egy éve gyilkolták meg az amerikai turistalányt Budapesten. Kenzie-t egy ír férfi fojtotta meg szex közben, akivel egy bárban ismerkedett meg. A gyilkos most hosszú börtönévekre számíthat.

  • Riasztás – Hogyan fordulhat egy szexjáték gyilkosságba? + videó

Mackenzie Michalski eltűnését, még tavaly november jelentette szállásadója, mivel a nő nem hagyta el a szállást, személyes csomagjai még mindig ott voltak. Csak később derült ki, hogy a fiatal nő eltűnése mögött egy tragikus gyilkosság áll. A rendőrök 48 órán belül elfogták a gyilkossággal akkor még csak gyanúsított ír állampolgárt.

Az azóta előzetes letartóztatásban lévő ír férfi ellen vádat emelt az ügyészség. Kenzie egy bárban ismerkedett meg gyilkosával, aki a szállására érve egy szexjáték közben megfojtotta.

Megállapítható, hogy a férfi megkötözte a sértettet, bántalmazta és ennek végén pedig megfojtotta és így kioltotta az életét.

A férfi tagadja, hogy ő meg akarta volna ölni a sértettet, elmondása szerint közösen megegyeztek az intim együttlétben, annak a módja is közös megegyezésen alapult, azonban a nő egyszer csak rosszul lett ennek során, és őt annyira sokkolta ez az eset - állítja a vádlott -, hogy nem mert mentőt hívni, és később úgy döntött, hogy a holttestet elássa. 

A nő családja, nem hisz a férfinek, szerintük szándékos gyilkosság történt.

 
 

Házkutatást tartottak ByeAlexnél

Házkutatást tartottak ByeAlexnél

 Házkutatást tartottak ByeAlexnél, kábítószer birtoklásával gyanúsítják. A Blikk azt írja: az énekest előállítottak, majd kihallgatását követően szabadon engedték.

