Riasztás – Halálos fogás – ítélet született a gyilkos galócás nő ügyében + videó

2025. november 12., szerda 23:31 | HírTV
ítélet áldozatok gyilkosság gyilkos galóca

Életfogytiglanra ítélték az ausztrál gombás gyilkost. A nő gyilkos galócával mérgezett meg 4 ember, amiből 3-an meghaltak. A mérgező leghamarabb 33 év múlva szabadulhat.

  • Riasztás – Halálos fogás – ítélet született a gyilkos galócás nő ügyében + videó

Életfogytiglant kapott az az ausztrál nő, aki gyilkos galócás Wellington bélszínnel ölte meg három rokonát. A gyilkos ebéd negyedik érintettje túlélte a mérgezést. Erin Patterson volt férje családtagjainak szolgálta fel a gyilkos menüt, egyedül volt férje élte túl a mérgezést.

Az ítélet szerint Patterson 33 évig biztosan nem kerülhet szabadlábra. Ez az eddigi egyik leghosszabb, női elítéltre kiszabott ítélet Ausztráliában. Patterson fellebbezett az ítélet ellen.

A gyilkos galócát elfogyasztó áldozatoknak nem lehetett gyanús, hogy mérgező ételt esznek.

Magyarországon az utólsó ismertebb gombamérgezés még 2024-ben volt. Egy kápolnai lány gombapörköltet készített gyilkos galócából, ezzel veszélybe sodorva a 19 éves párját és annak családját is. Összesen négyen lettek rosszul, közülük hárman kiskorúak. Egy 13 éves lány olyan súlyos májkárosodást szenvedett, hogy májátültetésre volt szüksége. Magyarországon évente 150-200 gombamérgezés történik.

Teljes riport: 

 

 
 

