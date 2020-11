Riasztás: Féltestvére ölhette meg a kétéves Briant?

Orbán Viktor miniszterelnök a kormányülés után újabb szigorításokat jelentett be a koronavírus elleni védekezéssel kapcsolatban. A kormány éjféltől ismét rendkívüli jogrendet vezet be, és arra kéri az Országgyűlést, hogy ezt 90 napra hosszabbítsa meg. Orbán Viktor hangsúlyozta: a járvány megfékezése miatt további szigorításokra van szükség, mert ha a jelenlegi ütemben folytatódik a vírus terjedése a hazai kórházak december közepére elérik teljesítőképességük határát. A kormányfő közölte: a szórakozóhelyeket bezárják, éjfél és reggel 5 óra között kijárási korlátozás lép életbe, a tömegközlekedésben csúcsforgalomban járatsűrítéseket rendeltek el, és újra ingyenessé tették a parkolást. 3989 újabb magyar állampolgárnál mutatták ki az új koronavírus-fertőzést, ezzel 86 769 főre nőtt a hazánkban beazonosított fertőzöttek száma. Elhunyt 84 beteg, így az elhunytak száma 1973 főre emelkedett, 20 856-an már meggyógyultak. A magyarországi településeknek már a 80 százaléka érintett a koronavírus-fertőzésben, ezért nagyon fontos a fertőzés terjedését megakadályozó szabályok betartása - mondta Galgóczi Ágnes, a Nemzeti Népegészségügyi Központ járványügyi osztályvezetője. Az elmúlt hetekben folyamatosan emelkedett a betegek átlagéletkora, ezért törvényszerű, hogy egyre többen halnak bele a koronavírusba - közölte Szlávik János, a Dél-pesti Centrumkórház Országos Hematológiai és Infektológiai Intézet osztályvezető főorvosa. Elfogadhatatlan, hogy a „kamuvideós” Korózs Lajos vezesse az Országgyűlés népjóléti bizottságát, és a szocialista politikus méltatlan arra, hogy járványügyi meghallgatást vezessen - közölte Selmeczi Gabriella (Fidesz), a népjóléti bizottság alelnöke. Törvénysértő módon, fizikai erővel akadályozzák a Fővárosi Közterület-felügyelet munkatársai az ingyenes Metropol újság osztását a budapesti aluljárókban és tereken. Az egyenruhások gumibottal, bilinccsel felszerelkezve körbeveszik a lap terjesztőit, és egy önkormányzati rendeletre hivatkozva büntetik meg őket. Törvénysértőnek nyilvánította a kormányhivatal az ingyenes lapokat ellehetetlenítő fővárosi rendeletet, amellyel kapcsolatban törvényességi felhívást is kibocsátottak a fővárosnak - írta a Magyar Nemzet. Átlépte az 5000 milliárd forintot a Magyar Állampapír Pluszban lévő megtakarítások értéke - mondta Varga Mihály pénzügyminiszter. Keresztényellenes támadásokat hajtottak végre Európában iszlamisták és nyugati liberális anarchista mozgalmak - mondta Azbej Tristan, az üldözött keresztények megsegítéséért és a Hungary Helps Program megvalósításáért felelős államtitkár. Az elmúlt időszakban Franciaországban és a Bécsben történtek mind azt mutatják, hogy jogos az aggodalom, készülni kell, és felkészültnek kell lenni a béke, a biztonság, a stabilitás megőrzésére - jelentette ki Benkő Tibor honvédelmi miniszter. Terrortámadás történt Bécsben. Hat helyen követtek el merényletet a támadók. Az egyik terrorista még mindig szökésben van. Négy ártatlan halálos áldozata van a bécsi merényletnek. A merénylő, akit a rendőrök lelőttek, az Iszlám Állam nevű terrorszervezet szimpatizánsa volt - közölte az osztrák belügyminiszter. A bécsi merénylet sebesültjei közül heten válságos állapotban vannak - közölte a Bécsi Egészségügyi Szövetség egyik szóvivője. Az osztrák rendőrség több házkutatást tartott és többeket letartóztatott Bécs belvárosában, az egyik elkövető környezetében - közölte az osztrák belügyminisztérium az APA hírügynökséggel. Az osztrák rendőrség őrizetbe vett egy férfit Linzben a bécsi merénylettel kapcsolatosan – közölte az ORF osztrák közszolgálati televízió. Az osztrák belügyminisztérium szerint semmi nem utal arra, hogy egy második elkövető is részt vett volna a bécsi merényletben. Az Iszlám Állam jelentkezett a bécsi merénylet elkövetőjeként a dzsiahdista szervezet szócsövének számító Aamák nevű „hírügynöksége” közleményében, amelyet a Telegram üzenetküldő szolgáltatáson tettek közzé. A civilizáció és a barbárság küzdelmének vagyunk szemtanúi - hangsúlyozta a bécsi terrortámadásra reagálva Sebastian Kurz osztrák kancellár. Háromnapos nemzeti gyászt rendelt el az osztrák kormány a bécsi merénylet után. Teljes mellszélességgel állunk Ausztria polgárai mellett - jelentette ki Orbán Viktor közösségi oldalára feltöltött videó üzenetében. Elképesztő terrorhullám tört Európára, itt lenne az ideje ébresztőt fújni, valamint annak, hogy a kontinens összefogjon a terrorral szemben - közölte a bécsi merényletre reagálva Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter. Az európai kultúra ostrom alatt áll, a multikulturalizmus megbukott, a kontinensnek ideje felébredni - közölte Hidvéghi Balázs, a Fidesz-KDNP európai parlamenti képviselője. A tettesek azt akarták bebizonyítani, hogy az osztrákok mostantól nincsenek biztonságban - mondta Híradóknak a bécsi terrortámadás kapcsán Nógrádi György biztonságpolitikai szakértő. Nógrádi György szerint ismét világossá vált, hogy az illegális bevándorlás és a terrorizmus között szoros kapcsolat van. A muszlim fiatalok radikalizálódása a nyugat-európai külvárosok identitásválságának köszönhető – mondta Sayfo Omar iszlámkutató Magyarország élőben című műsorunkban. Európának magához kell térnie a képmutatásból, és el kell kezdenie a valódi problémákról beszélnie: az antiszemitizmusról, a Nyugat-Európában elkövetett gyilkosságokról és terrortámadásokról - mondta Varga Judit igazságügyi miniszter a Financial Timesnak. Az iszlamista terror közös ellenségünk, a harc a gyilkosok és felbujtóik ellen közös harcunk - jelentette ki Angela Merkel német kancellár. Meg kell állítani az ördögi terrorizmust - közölte Donald Trump amerikai elnök a Twitteren közzétett állásfoglalásában, amellyel a bécsi terrortámadásra reagált. Csehország szúrópróbaszerű ellenőrzéseket vezetett be a cseh-osztrák határátkelőkön, és megszigorította az országban lévő zsidó imahelyek és emlékhelyek védelmét - jelentette a cseh közszolgálati hírtelevízió. Újabb négy embert vettek őrizetbe a nizzai Notre-Dame-bazilikában előző héten végrehajtott, három emberéletet követelő iszlamista merénylettel kapcsolatban. Koronavírussal diagnosztizálták a nizzai Notre-Dame-bazilikában előző héten végrehajtott, három emberéletet követelő iszlamista merénylet elkövetőjét - közölte a BFM francia hírtelevízió. Világszerte már 46,8 millió ember fertőződött meg koronavírussal, a járvány halálos áldozatainak száma 1,2 millió, a gyógyultaké pedig 31,3 millió a baltimore-i Johns Hopkins Egyetem adatai szerint. Tovább gyorsult a koronavírus-járvány terjedése Ukrajnában, egy nap alatt csaknem 8900 új beteget azonosítottak. Észak-Macedóniában a napokban jelentősen megnőtt a koronavírus-fertőzöttek száma, az ország közegészségügyi intézetének jelentése szerint az utóbbi 24 órában a teszteltek több mint 42 százaléka bizonyult fertőzöttnek, ami nagyon magas aránynak számít. A román képviselőház másodszor is változatlan formában megszavazta az államfő által megfontolásra visszaküldött Trianon-törvényt, amely ünnepnappá nyilvánítja június 4-ét, a trianoni szerződés aláírásának napját. Az Egyesült Államokban helyi idő szerint reggel óta már voksolnak az szavazóurnáknál, Donald Trump, az újraválasztásáért küzdő republikánus elnök és kihívója, a demokrata párti Joe Biden egyaránt bizakodónak nevezte magát. Az egyesült államokbeli New Hampshire két kistelepülésén ismertté váltak az első elnökválasztási eredmények: az egyikben a hivatalban lévő elnök, Donald Trump, a másikban demokrata párti kihívója, Joe Biden győzött. Akár zavargások is kirobbanhatnak az elnökválasztás után a szövetségi alkotmánybíróság azon mostani döntése miatt, hogy a voksolás után három nappal beérkező szavazatokat is figyelembe kell venni - jelentette ki Donald Trump amerikai elnök. Törökország kivonul egy, a szíriai kormányerők által körülzárt második megfigyelőpontról is Északnyugat-Szíriában - közölték a szíriai lázadók és török források. Nemzeti gyásznapot hirdettek Afganisztánban, miközben tovább emelkedett a Kabuli Egyetem elleni hétfői terrortámadás halálos áldozatainak száma. Kormánytisztviselők közlése szerint legalább 35-en vesztették életüket, többségük diák. A magyar kormány lendületet akar adni a magyar-kambodzsai kapcsolatoknak a phnompeni magyar külképviselet újbóli megnyitásával a keleti nyitás stratégiájának részeként - jelentette be Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter. Huszonöt év börtönbüntetésre ítéltek három templom felgyújtásáért egy amerikai férfit. Lecsapott Nicaraguára az Eta nevű hurrikán, a széllökések sebessége elérte az óránkénti 233 kilométert. A rendőrség határozottabban lép fel a védelmi szabályok megsértői ellen - hangsúlyozta az Országos Rendőr-főkapitányság szóvivője. Felfüggesztett börtönbüntetésre ítéltek egy albán férfit, aki tíz illegális bevándorlót akart Nyugat-Európába juttatni - közölte a Tatabányai Törvényszék. Öt év fegyházban letöltendő szabadságvesztésre ítélte a Pécsi Törvényszék azt a fiatal férfit, aki az utcán kiskorúakat szólított le és fenyegetett meg pénzt követelve tőlük a baranyai megyeszékhelyen 2018 szeptemberében. Budapesten és néhány vidéki településen ismét megnőtt a légszennyezettség. Férfi kosárlabda Bajnokok Ligája: Falco-Vulcano Energia KC Szombathely - Lublin (lengyel) 84:75 Férfi kosárlabda NB I: Egis Körmend - Atomerőmű SE 88:78 A koronavírus-járvány miatt elmaradnak a magyar kick-box bajnokságok. A La Gazzetta dello Sport honlapja szerint az AC Milan hamarosan harmadszor is megpróbálja szerződtetni Szoboszlai Dominik válogatott futballistát. Holnap 10 órától indul a jegyértékesítés a magyar-izlandi labdarúgó Európa-bajnoki pótselejtezőre.