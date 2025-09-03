Keresés

Riasztás – Elkezdődött az Árpád-hídi gázoló büntetőpere + videó

2025. szeptember 03., szerda 23:10 | HírTV

M. Richárd körülbelül 140 km/óra sebességgel száguldott a Dózsa György úton. Ennek következtében nem tudta elkerülni a karambolt a Kassák Lajos utcára kanyarodó Citroennel.

  • Riasztás – Elkezdődött az Árpád-hídi gázoló büntetőpere + videó

2023. július elsején három sofőr gyorsulási versenyt tartott az Árpád hídon. A száguldozás közben az elsőrendű vádlott elvesztette uralmát az autója felett, és halálra gázolt egy hazafelé tartó szabályosan közlekedő biciklist. Nem ez volt az első közfelháborodást keltő halálos baleset Budapesten. 2017-ben M. Richárd körülbelül 140 km/óra sebességgel száguldott a Dózsa György úton. Ennek következtében nem tudta elkerülni a karambolt a Kassák Lajos utcára kanyarodó Citroennel. A balesetben ketten meghaltak és 3 gyalogos megsérült. M. Richárd 2022-ben büntetése letöltése közben hunyt el. Szintén 2017-ben a Szentendrei úton történt egy másik tragédia. Itt a vétkes sofőr kártyázni volt, és ittasan hazafelé tartva 160 km/h sebességgel belehajtott egy pirosnál várakozó autóba és két vétlen fiatal halálát okozta. Az egyik áldozat 22 éves Janza Richárd junior világbajnok kajakos volt. A részeg sofőr hat és fél év börtönbüntetést kapott.

Tánczos Ágnes ügyész: "Az ismertetett tényállás alapján Bögér Dávid vádlottat vádolom a Btk. 235. paragrafus első bekezdésébe ütköző és a második bekezdés B pontja szerint minősülő halálos közúti baleset gondatlan okozásának vétségével. László Márton vádlottat vádolom a Btk. 235. paragrafus első bekezdésébe ütköző közúti baleset gondatlan okozásának vétségével.

Az elsőrendű vádlott a kocsijával rendszeresen részt vett gyorsulási versenyeken, az autója ennek megfelelően volt felszerelve. A rendszáma RACE-001 volt."

