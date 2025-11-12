Riasztás – Eladókat megtévesztve – pénzszerzés hamis sorsjegyekkel + videó

Megosztás itt:

A kaposvári járási ügyészség vádiratában két főszereplő van, két fiatalkorú lány, akik egyébként testvérek. Ők voltak azok, akik 2024 augusztusában, illetve őszén azok közül is az egyikük ismeretlen társával meghamisítottak úgy sorsjegyeket, hogy az eredetileg nem nyert sorsjegyeknek a mezőit úgy változtatták át ragasztásos technikával vagy pengével kivágva, hogy az nyerőkombinációt adjon.

Ezeket a preparált sorsjegyeket aztán kaposvári üzletekben, illetve egy dombóvári üzletbe is – ahol sorsjegyekkel is foglalkoznak – bevitték, és azt használták ki, hogy nem volt gépi terminál ezekben az üzletekben, tehát az eladók szemrevételezéssel nézték csak meg, hogy tényleg nyerő-e az a szelvény vagy sem.

Annyira jól sikerültek ezek a preparálások, hogy nem is tűnt fel első ránézésre, hogy ez egy hamisított szelvény lenne, így ki is fizették kisebb összegeket, de kifizették a nyereményeket. Ez többször meg is történt, hiszen sikerrel jártak, akkor más üzletekben is több alkalommal is próbálkoztak, úgyhogy összességében 270 ezer forintnyi összeg volt, amit ők ezekkel a hamisított sorsjegyekkel végül is sikerült megszerezniük így csalás útján.

A lányok arra külön figyeltek, hogy mindig 50 ezer forint alatt maradjon az elkövetés értéke.

