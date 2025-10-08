Riasztás – Döntött a bíróság, bűnös a mánfai gyilkos + videó

Megosztás itt:

A vádlott elmondása szerint mélységi felderítőként dolgozott, és több kiküldetésen is részt vett, például Korzikán és Elefántcsontparton. Idegenlégiós múltja alapján joggal feltételezhető, hogy a férfi pontosan tudta, hova és hogyan kell egy késsel úgy szúrni, hogy az halálos legyen. A bíróság viszont nem foglalkozott B. Arnold idegenlégiós múltjával, ez nem változtatott azon az álláspontjukon, hogy a vádlott szándékosan gyilkolta meg párját, Dorinát.

B. Arnoldot jogerősen 12 év börtönbüntetésre ítélte a Pécsi Ítélőtábla, így pont került a 2022 óta húzódó ügy végére.