Keresés

Adás
Videók
Híradó
Podcast
2025. 10. 08. Szerda Koppány napja
Jelenleg a TV-ben:

Monitor

Következik:

Hazahúzó 01:30

Kompakt nézet
Megosztás itt:

Riasztás

Riasztás – Döntött a bíróság, bűnös a mánfai gyilkos + videó

2025. október 08., szerda 23:00 | HírTV
ítélet Mánfa gyilkosság

Ítélet született a mánfai gyilkosság ügyében. Az egykori idegenlégiós, B. Arnold, hidegvérrel végzett egykori párjával – kétszer is megszúrta a fiatal nőt, aki a helyszínen életét vesztette. A férfi szerint mindez baleset volt, de a bíróság másként látta.

  • Riasztás – Döntött a bíróság, bűnös a mánfai gyilkos + videó

A vádlott elmondása szerint mélységi felderítőként dolgozott, és több kiküldetésen is részt vett, például Korzikán és Elefántcsontparton. Idegenlégiós múltja alapján joggal feltételezhető, hogy a férfi pontosan tudta, hova és hogyan kell egy késsel úgy szúrni, hogy az halálos legyen. A bíróság viszont nem foglalkozott B. Arnold idegenlégiós múltjával, ez nem változtatott azon az álláspontjukon, hogy a vádlott szándékosan gyilkolta meg párját, Dorinát.

B. Arnoldot jogerősen 12 év börtönbüntetésre ítélte a Pécsi Ítélőtábla, így pont került a 2022 óta húzódó ügy végére.

További híreink

Csütörtökön megőrül az időjárás – ezt mindenképp tudni kell!

Juhász Péter mentőakciója: Puzsér felszívta magát - Vezércikk

Felfoghatatlan dráma az Ázsia Expresszben: sokak kedvenc párosa esett ki, senki sem hitt a szemének

Ursula von der Leyen magyarázkodik

Ezeknek a csillagjegyeknek hoz stabilitást és sikereket az október

Bayer Zsol: Na végre!

Az olasz kormánypártok szerint az EP Orbán Viktornak akart üzenni Salis felmentésével + videó

Jót akart az Újpest, mégis elszabadult a szurkolók haragja

Új milliárdosa lett Magyarországnak, ráadásul az illető nem dolgozott meg a nagykazal pénzéért

További híreink

„Ezt ezerszer gondolják át” – Moszka kőkemény üzenetet küldött az esetleges Tomahawk-átadás kapcsán Washingtonnak

Juhász Péter mentőakciója: Puzsér felszívta magát - Vezércikk

Kaszás Nikolett ismerőse tudni véli miért ölte meg magát a fiatal lány

Ezek is érdekelhetik

Top10 - Térjünk a lényegre!

1
Lázár János: Bomba-bejelentés! Autóipari óriásgyár épül Pécsen – Kellett az M6!
2
Az olasz kormánypártok szerint az EP Orbán Viktornak akart üzenni Salis felmentésével + videó
3
Varga Judit visszatér a közéletbe? + videó
4
Bundázás! Tisza Párt: Előválasztási színjáték, kirakatbábuk garantálják a győzelmet!
5
EXTRÉM FENYEGETÉS: Tomahawk rakétát kaphat Ukrajna – Fokozatos eszkaláció várható! + videó
6
Személyes üzenet! Menczer: Hazugságok és árulás – Magyar Péter elárulta a családját! + videó
7
„Ezt ezerszer gondolják át” – Moszka kőkemény üzenetet küldött az esetleges Tomahawk-átadás kapcsán Washingtonnak
8
Orbán Viktor: Köszönünk mindent, mester!
9
Magyar Péter letagadta, de képviselője szerint vizsgálják a tiszás adatszivárgást + videó
10
Ügyvédje Aranyosi Péter szájába rágta, mit kell mondania + videó

Legfrissebb híreink

Dosszié - Korrupció a baloldalon

Háború Ukrajnában

Műsorok

Svenk, a HírTV mozimagazinja

Svenk, a HírTV mozimagazinja

 A hetente szombatonként 22:50-kor műsorra kerülő Svenkben Zavaros Eszter műsorvezető kalauzolja a nézőket a magyar filmipar múltjába, jelenébe és jövőjébe.
Sajtóklub - ajánló

Sajtóklub - ajánló

 Aktuális kérdések, hétről-hétre! Fontos témák, kivételes vélemények! Minden vasárnap 19 óra 10 perctől órától jelentkezik Sajtóklub című műsorunk.
Vezércikk - ajánló

Vezércikk - ajánló

 Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.
Paláver - ajánló

Paláver - ajánló

 A HírFM és a HírTV közös műsora a Paláver. Itt a hallgatók közvetlenül is részt vehetnek a műsorfolyamban. Minden hétköznap 15 óra 30 perctől. A műsor telefonszáma: +36 (1) 799 29 99.

Kapcsolódó tartalmak

Állózárka és Doberdó-körlet: az ÁVH kínzás helye volt a Váci Fegyházban – Így óvják ma a biztonságot + videó

Állózárka és Doberdó-körlet: az ÁVH kínzás helye volt a Váci Fegyházban – Így óvják ma a biztonságot + videó

 A váci intézet sötét történelmének leginkább hírhedt része az egykori fegyelmező részleg, amelyet az ÁVH használt a rendszer ellenségeinek kínzására – az itt átélt szenvedések miatt nevezték Doberdó-körletnek. Búzás Dorottya sajtóreferens megmutatta az állózárkát, amit a rabok kínzására használtak, miközben a parancsnokság ma a tiltott mobiltelefonok és a külső beszélgetések kiszűrésével küzd.
Szablya, szurony és palackzöld: a Palotaőrség különleges egyenruhájának minden részlete – Nincs fegyverhasználati joguk + videó

Szablya, szurony és palackzöld: a Palotaőrség különleges egyenruhájának minden részlete – Nincs fegyverhasználati joguk + videó

 Feltűnő színek, történelmi fegyverek: a Palotaőrség egyenruhájának díszítése a trikolór színeit (skarlátvörös, fehér, palackzöld) reprezentálja. A díszőrök hatástalanított Manliher karabéllyal állnak díszőrségben, hiszen fegyverhasználati jog nélkül látják el feladataikat. De akkor ki véd, ha atrocitás történik a Sándor-palotánál? - Riasztás
@ 2021 Hír TV ZRt. Minden jog fenntartva!