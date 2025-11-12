Keresés

2025. 11. 12. Szerda
Riasztás – Brutális gyermekgyilkosssági ügyben született ítélet + videó

2025. november 12., szerda 22:45 | HírTV
ítélet gyilkosság gyermekgyilkosság

55 sérülést szenvedett el a 2 éves Erik, akit anyja szó szerint halálra vert. A döbbenetes ügyben most ítélet született.

  • Riasztás – Brutális gyermekgyilkosssági ügyben született ítélet + videó

Száját kézzel elzárta, bal szeme körül ököllel ütötte, a bal füle mögött tenyérrel ütötte, pofozta, többszörösen legalább közepes erővel megragadta a mellkasa két oldalát, összenyomta, megrázta. Utána az ágyból a sértettet, a sértett karját fogva erőteljesen megragadva és húzva kirángatta, majd nagy erővel, miközben a sértett feje lendült is, túlfeszült, a faparkettával borított földhöz vágta úgy, hogy a gyerek a fejét a fejtető jobb oldalával a padlóba verte.

A nő 23 éves élettársa látta, hogy a gyermek segítségre szorul, de nem hívott hozzá mentőt. A kisfiú másnap belehalt a sérüléseibe.

A bíróság az anyát és az apát egyaránt 14. életévét be nem töltött személy sérelmére elkövetett emberölés bűntettében mondta ki bűnösnek. Az ügyész tudomásul vette az ítéletet, a vádlottak és védőik felmentésért, valamint enyhítésért fellebbeztek, így az ügy másodfokon, a Pécsi Ítélőtáblán folytatódik.

 
 
 
 
 

Gólzáporos ferencvárosi győzelem a BL-ben

 Harmadik csoportmérkőzését is megnyerte a címvédő Ferencváros a férfi vízilabda Bajnokok Ligája csoportküzdelmei során: Nyéki Balázs tanítványai szerda este a Komjádi Uszodában 26-15-re győzték le a montenegrói Primorac Kotort.

