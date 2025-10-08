Riasztás – Bebukottak – a fiatalkorú bűnözőknek sokszor nincsen semmilyen családi háttere + videó

Magyar Péter letagadta, de képviselője szerint vizsgálják a tiszás adatszivárgást + videó

Az olasz kormánypártok szerint az EP Orbán Viktornak akart üzenni Salis felmentésével + videó

Ítélet született a mánfai gyilkosság ügyében. Az egykori idegenlégiós, B. Arnold, hidegvérrel végzett egykori párjával – kétszer is megszúrta a fiatal nőt, aki a helyszínen életét vesztette. A férfi szerint mindez baleset volt, de a bíróság másként látta.

Három hét után került elő a Pilisben eltűnt lány holtteste. Kaszás Nikolett utolsó üzenetei miatt kezdett el terjedni az a hír, hogy a lány akár gyilkosság áldozata is lehetett.

A HírFM és a HírTV közös műsora a Paláver. Itt a hallgatók közvetlenül is részt vehetnek a műsorfolyamban. Minden hétköznap 15 óra 30 perctől. A műsor telefonszáma: +36 (1) 799 29 99.

Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.

A hetente szombatonként 22:50-kor műsorra kerülő Svenkben Zavaros Eszter műsorvezető kalauzolja a nézőket a magyar filmipar múltjába, jelenébe és jövőjébe.

Állózárka és Doberdó-körlet: az ÁVH kínzás helye volt a Váci Fegyházban – Így óvják ma a biztonságot + videó A váci intézet sötét történelmének leginkább hírhedt része az egykori fegyelmező részleg, amelyet az ÁVH használt a rendszer ellenségeinek kínzására – az itt átélt szenvedések miatt nevezték Doberdó-körletnek. Búzás Dorottya sajtóreferens megmutatta az állózárkát, amit a rabok kínzására használtak, miközben a parancsnokság ma a tiltott mobiltelefonok és a külső beszélgetések kiszűrésével küzd.

Szablya, szurony és palackzöld: a Palotaőrség különleges egyenruhájának minden részlete – Nincs fegyverhasználati joguk + videó Feltűnő színek, történelmi fegyverek: a Palotaőrség egyenruhájának díszítése a trikolór színeit (skarlátvörös, fehér, palackzöld) reprezentálja. A díszőrök hatástalanított Manliher karabéllyal állnak díszőrségben, hiszen fegyverhasználati jog nélkül látják el feladataikat. De akkor ki véd, ha atrocitás történik a Sándor-palotánál? - Riasztás