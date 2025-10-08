Riasztás – Bebukottak – a fiatalkorú bűnözőknek sokszor nincsen semmilyen családi háttere + videó

Ítélet született a mánfai gyilkosság ügyében. Az egykori idegenlégiós, B. Arnold, hidegvérrel végzett egykori párjával – kétszer is megszúrta a fiatal nőt, aki a helyszínen életét vesztette. A férfi szerint mindez baleset volt, de a bíróság másként látta.
Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.
A váci intézet sötét történelmének leginkább hírhedt része az egykori fegyelmező részleg, amelyet az ÁVH használt a rendszer ellenségeinek kínzására – az itt átélt szenvedések miatt nevezték Doberdó-körletnek. Búzás Dorottya sajtóreferens megmutatta az állózárkát, amit a rabok kínzására használtak, miközben a parancsnokság ma a tiltott mobiltelefonok és a külső beszélgetések kiszűrésével küzd.
Feltűnő színek, történelmi fegyverek: a Palotaőrség egyenruhájának díszítése a trikolór színeit (skarlátvörös, fehér, palackzöld) reprezentálja. A díszőrök hatástalanított Manliher karabéllyal állnak díszőrségben, hiszen fegyverhasználati jog nélkül látják el feladataikat. De akkor ki véd, ha atrocitás történik a Sándor-palotánál? - Riasztás
A Doszpot Gábor halálához vezető cselekménysor rekonstruálása a bíróságon a vádlott folyamatosan módosított, ellentmondásos védekezését tárta fel. A tárgyi bizonyítékok, köztük a kályhában talált összehajtogatott véres függöny és a kés elhelyezkedése is a titkoló magatartásra utalt, egyértelműen cáfolva a balesetszerű elkövetést.