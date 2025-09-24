Riasztás – Az unokázós elkövetési módszer „szakmai

Megosztás itt:

Nagy-Kovács Dávid, alosztályvezető, BRFK: "2020-ra négy bűnszervezetet számoltak fel, akik ezeket a bűncselekményeket követték el, és gyakorlatilag nullára redukálódott ezen bűncselekményeknek a száma, tehát hónapok múltak el anélkül, hogy ilyen bűncselekményt elkövettek volna."

Varga Balázs, ORFK Bűnmegelőzési Osztály: "Alapvetően a bicsek úgy zajlik, hogy felhívja valaki, hogy az erkölcsi kör tagjai közül a sértettet. Egy random tulajdonképpen egy ad hoc telefonszámot talál, és ezt ő fölhívja. Jellemzően azért nézték azt a környéket mondjuk egy telefonkönyvből, vagy egy online telefonkönyvből, hogy hol lakhat, mert azért az behatárolja az illetőnek esetlegesen az anyagi helyzetét is. Nos például felhívta és arra hivatkozva elmondta, hogy az unokája vagyok esetleg egy olyan hangszínnel, ami nem könnyen felismerhető és problémába akadtam, vagy balesetet okoztam, vagy a rendőrségi eljárást úgy lehet kikerülni, hogyha segítesz. Ez volt az indok, amivel hatott arra, hogy a hozzátartozó, a szülő, ahogy a nagyszülő segítséget nyújtson. Majd azt is elmondta, hogy ő ugyan nem tud odamenni a lakáshoz, de fog majd menni egy illető, aki az ő barátja és ő át tudja venni azt a pénzt, ékszert vagy bármit, amit felajánl az idős ember vagy a szülő. Ezt követően a telefon letétele után megérkezett a futár, annak átadták a pénzt és a pénzzel a futár az elkövetői körhöz visszaszállította ezt visszaküldte, elküldte, teljesen mindegy, már az a része, de a lényeg az, hogy hozzájuk került az összeg. Ezzel zárult a bűncselekmény."