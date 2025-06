Riasztás – Az idén már 4000 szabadtéri tűzeset történt Magyarországon + videó

Megosztás itt:

A katasztrófavédelem tapasztalatai szerint egy egyszerű üvegdarab vagy fémtárgy is elég lehet a bajhoz. A tűz a napsugarak összegyűjtő nagyítóhatása miatt pillanatok alatt fellobbanhat.

Idén már csaknem 4000 ilyen eset történt. A legtöbb az Alföldön és a Dunántúlon. Ezek több mint a fele erdőket, mezőgazdasági területeket is érintett.

Fontos, hogy bármilyen szabadtéri tűzgyújtásnál legyen kéznél oltóeszköz: lapát, vödör víz, homok. A tűzet soha ne hagyjuk őrizetlenül, és a legvégén teljesen oltsuk el a parazsat is. A szabályok be nem tartása nemcsak károkozással jár, hanem jogi következményekkel is.