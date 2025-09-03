Keresés

2025. 09. 04. Csütörtök
Riasztás – A többfunkciós börtön + videó

2025. szeptember 03., szerda 23:30 | HírTV

Nemcsak Magyarországon, de még Európában sem található hasonló működő büntetés-végrehajtási intézet, amely kifejezetten annak épült, és a mai napig működik. A Riasztás börtön sorozata Balassagyarmaton folytatódik.

  • Riasztás – A többfunkciós börtön + videó

Lelovics Zoltán, kiemelt főelőadó, Balassagyarmati Fegyház és Börtön: "Balassagyarmati fegyház és börtön 1842 és 45 között épült a reformkor börtönépítési hullámát megelőzően. Nógrád vármegye székhelye a szomszédos szűk településben volt, 1790-től Balassagyarmat a vármegye székhelye. 1835-ben megépül a vármegyeháza, és ennek az O-alakú tengelyében építik fel a börtönt, vármegyei kezdeményezésre. Mire a császári udvart megjárják a tervek, és jóváhagyott terv eljut vissza Balassagyarmatra, addigra valójában az épületnek már két szintje áll, Novák Dániel királyi főépítész tervei alapján. Eredetileg az épület hadszintes, plusz a földszint. Viszont az Ipoly áradásai miatt időközben feltöltik. Ma az akkori első emelet lett a földszint, és emellett még öt emelet található. A Balassagyarmati Fegyház és Börtön a letartóztatottak és elítéltek elhelyezésére szolgál. A nevéből adódóan balassagyarmati fegyház és börtön, tehát alapesetben fegyház és börtön fokozatú felnőtt férfi elítéltek elhelyezésére szolgál, azonban letartóztatottak, nagy számban kerülnek elhelyezésre nők, illetve más jogcímen is kerülnek elhelyezésre fogvatartottak.

"

 

