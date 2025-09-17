Riasztás – A legősibb mesterség sötét titkai - volt idő, amikor a rendőrség futtatta a pesti lányokat + videó

Megosztás itt:

Emellett megszólalt kameránknak egy pornószínésznő Nina Heels, és egy olyan szervezet munkatársa, akik a prostitúcióra kényszerített lányoknak segítenek.

Ősi mesterség

Prostitúció mindig volt és mindig lesz, nem véletlen hívják a legősibb mesterségnek. Magyarországon az ipari szintű prostitúció a XIX. században kezdődött és óriási társadalmi problémát okozott.

Budapest fejlődésével a prostitúció is fejlődött, egyre több bordélyház nyitotta ki a kapuit. Viszont minél több örömlány dolgozott, annál többen lettek nemi betegek.

1867 után kezdték el megszervezni a magyar hatóságokat, akiknek a prostitúció problémájára igencsak érdekes válaszuk volt.

Lényegében a rendőrség futtatta a lányokat.

Ebben nagy szerepe volt Budapest első rendőrfőkapitányának, Thaisz Eleknek.

Hogy ma mennyibe kerülhet egy utcán dolgozó prostituált szolgáltatása?

Ennek jártunk utána rejtett kamerával.

