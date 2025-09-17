Keresés

Riasztás – A legősibb mesterség sötét titkai - volt idő, amikor a rendőrség futtatta a pesti lányokat + videó

2025. szeptember 17., szerda 22:40 | HírTV
történelem prostitúció Riasztás örömlányok

Bár az online világ kihat a prostitúcióra is, még mindig vannak lányok, akik az utcán dolgoznak. Rejtett kamerával jártunk utána, hogy mennyibe kerül ma egy óra egy örömlánnyal.

  • Riasztás – A legősibb mesterség sötét titkai - volt idő, amikor a rendőrség futtatta a pesti lányokat + videó

Emellett megszólalt kameránknak egy pornószínésznő Nina Heels, és egy olyan szervezet munkatársa, akik a prostitúcióra kényszerített lányoknak segítenek.

Ősi mesterség

Prostitúció mindig volt és mindig lesz, nem véletlen hívják a legősibb mesterségnek. Magyarországon az ipari szintű prostitúció a XIX. században kezdődött és óriási társadalmi problémát okozott.

Budapest fejlődésével a prostitúció is fejlődött, egyre több bordélyház nyitotta ki a kapuit. Viszont minél több örömlány dolgozott, annál többen lettek nemi betegek.

1867 után kezdték el megszervezni a magyar hatóságokat, akiknek a prostitúció problémájára igencsak érdekes válaszuk volt.

Lényegében a rendőrség futtatta a lányokat.

Ebben nagy szerepe volt Budapest első rendőrfőkapitányának, Thaisz Eleknek.

Hogy ma mennyibe kerülhet egy utcán dolgozó prostituált szolgáltatása?

Ennek jártunk utána rejtett kamerával.

 Teljes riport: 

Riasztás: Lovászpatona szörnyű titka: karácsony este, fagyos földre szülte és halára fagyasztotta a saját gyermekét + videó

Riasztás: Lovászpatona szörnyű titka: karácsony este, fagyos földre szülte és halára fagyasztotta a saját gyermekét + videó

 A Lovászpatonát megrázó csecsemőgyilkosság ügye a bíróság elé került. Karácsony este, fagyos földre szülte, majd magára hagyta az újszülöttet az anya, akit most különös kegyetlenséggel elkövetett emberöléssel vádolnak. A rendőrök hónapokkal később találtak rá a gyermek holttestére, és a tragédia körülményei a mai napig megdöbbentik az egész országot.

Dosszié - Korrupció a baloldalon

Háború Ukrajnában

Riasztás - Sorsfordító per és döbbenetes vallomások: hova tűnt az emberség? + videó

Riasztás - Sorsfordító per és döbbenetes vallomások: hova tűnt az emberség? + videó

 Három év nyomozás után pont került a Jókai utcai házomlás ügyének végére, vádemelési javaslattal lezárult a nyomozás. A 25 méter magasból lezuhanó fal romjai maguk alá temették a boldog életéről álmodó Tóth Nikolett balerinát. Az utat lezáró szalag hiánya miatt elkerülhetetlenné vált a baleset, ami a lány életét örökre megváltoztatta.
Riasztás - Négy lábon a rácsok mögött + videó

Riasztás - Négy lábon a rácsok mögött + videó

 Hűséges társak és éles érzékű segítők a szolgálati kutyák a magyar rendőrség és mentőszolgálatok elengedhetetlen tagjai. Hogyan képezik őket, és milyen elképesztő bravúrokat hajtanak végre a bűnüldözésben vagy az életmentésben?
