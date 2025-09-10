Riasztás - A baleseti helyszínelő, aki már mindent látott az utakon + videó
2025. szeptember 10., szerda 22:30
| Hír TV
Izgalmas és feszültséggel teli világba kalauzolnak a közlekedési helyszínelők, akik balesetek nyomaitól az igazság feltárásáig dolgoznak a magyar utakon. Hogyan oldják meg a legbonyolultabb eseteket, és milyen titkok rejtőznek a roncsok mögött?
Hűséges társak és éles érzékű segítők a szolgálati kutyák a magyar rendőrség és mentőszolgálatok elengedhetetlen tagjai. Hogyan képezik őket, és milyen elképesztő bravúrokat hajtanak végre a bűnüldözésben vagy az életmentésben?
Rasszista atrocitások érték a bajnoki és Bajnokok Ligája-címvédő Győri Audi ETO KC néhány játékosát a Mosonmagyaróvár otthonában tíz góllal megnyert mérkőzésen a női kézilabda NB I szerdai játéknapján.
Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.
Nemcsak Magyarországon, de még Európában sem található hasonló működő büntetés-végrehajtási intézet, amely kifejezetten annak épült, és a mai napig működik. A Riasztás börtön sorozata Balassagyarmaton folytatódik.