NNI-akció: Több mint 143 millió forint értékű drogot foglaltak le a Szegedi Escobár vezette hálózattól + videó

Nemzeti Nyomozó Iroda munkatársai Szegeden lekapcsoltak egy drogterjesztő hálózatot, amely heti 6-7 millió forint értékű kábítószert forgatott a délvidéki piacon. A nyomozók egyszerre, 12 helyszínen csaptak le a banda tagjaira, akik magukat ételfutárnak álcázták.
Egy teherautó ellenőrzésénél derült ki a csempészakció: a jármű konyhabútorok mélyén rejtett el több mint 4000 doboz török cigarettát. A NAV eljárást indított jövedéki törvénysértés és költségvetési csalás bűncselekmények miatt.
Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.
Szinte pontosan egy éve gyilkolták meg az amerikai turistalányt Budapesten. Kenzie-t egy ír férfi fojtotta meg szex közben, akivel egy bárban ismerkedett meg. A gyilkos most hosszú börtönévekre számíthat.