Szabó Gáborné, a csengeri óvónő, aki mesés vagyont örökölt. Legalábbis így kért kölcsön több helyi befolyásos embertől 100 milliókat. Még Kósa Lajos, a Fidesz egykori frakcióvezetője, is elhitte neki, hogy a gondjaira bízna 1300 milliárd forintot, amiből 800 milliót át is utalna a politikus édesanyjának. Majd a rendőrség csalás miatt kezdte körözni az asszonyt, aki elmenekült az országból. Most a svájci hatóságok tartják fogva, de a magyarok is akarják. Csakhogy a temérdek pénz valószínűleg illegális ügyletekből származik, és mások is igényt tartanak rá.

Néhány tárnoki fiatal, vagányságnak gondolta, hogy köveket és cementes zsákokat dobálnak egy felüljáróról, az autópályán haladó kocsikra és kamionokra. Csak a szerencsén múlt, hogy nem történt tragédia. Egy kamionsofőr azt mondta: a cementpor egyik pillanatról a másikra, teljesen betakarta a vezetőfülkét, semmit sem látott. Csak a rutinja miatt tudott lehúzódni a leállósávba. A kamaszoknak gyilkossági kísérlet miatt kellett felelniük.

Minden hatodik kisgyereket szexuálisan bántalmaznak Magyarországon. Ezt állapította meg a Hintalovon Gyerekjogi Alapítvány legújabb felmérése. A szakemberek a gyerekotthonokban élő kicsik helyzetét, és a tini öngyilkosságokat is vizsgálták. A rendszer továbbra is nagy hiányosságokkal küzd. Se pénz, se akarat nincs az ellátórendszer fejlesztésére, a szakemberek pályán tartására és a gyermekvédelemért felelős hivatalnokok, bírák, rendőrök továbbképzésére.

Hétvégente felbőgnek a motorok a fóti lakópark közelében. Van, hogy háromszáz tuning verda áll sorban a rajtra várva. Aztán padlógáz és eszméletlen sebesség. Az illegális gyorsulás nem új keletű jelenség Budapesten és környékén. Itt a Riasztásban is bemutattunk már hasonló tiltott rendezvényeket. Ha a rendőrök elküldik a gyorsulókat egy helyről, néhány hónap múlva újra feltűnnek a város másik pontján. Éppen ezért, a szakemberek szerint, nem biztos, hogy a tiltás a legcélravezetőbb megoldás. Például kijelölhetnének egy zárt pályát, ahol az amatőrök is, kontroll alatt, űzhetnék, ezt a veszélyes sportot.

A Riasztás május 8-i adása.