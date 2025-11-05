Harc a nyolcadik kerületért – A Blahától a Kálvária térig a drogosok nyomában + videó
2025. november 05., szerda 22:30
Hír TV
A Blaha Lujza tér és környéke a lakossági jelzések szerint elviselhetetlenné vált a drogosok jelenléte miatt. A BRFK nagyszabású akciót indított, amelynek során másfél hónap alatt 120 embert állítottak elő kábítószer birtoklása miatt, és 4 dílert is kivontak a forgalomból. A Riasztás stábja most a nyolcadik kerületi járőröket kísérte el, hogy megnézze, mi a helyzet az akció után.
