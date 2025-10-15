Hadüzenet a dohánymaffiának: A NAV bemutatja, ki a főnök a Nyírségben + videó
2025. október 15., szerda
| Hír TV
A NAV hadat üzent a dohánymaffiának, és a legújabb, akciófilmbe illő rajtaütéssel bizonyították, hogy ezt komolyan is gondolják. A Nyírségben egy ipari méretekben termelő, titkosszolgálati eszközökkel (jelzavarók, röntgen) felszerelt bűnszervezetet számoltak fel, 19 embert fogtak el, és több milliárd forint értékű illegális árut foglaltak le.
