2018. OKTÓBER 17., SZERDA 18%-OS ELBOCSÁTÁSRÓL DÖNTÖTT A KORMÁNY A KÖZIGAZGATÁSBAN ÉS A KÖZPONTI ÁLLAMI SZERVEKNÉL KÖZÖLTE GULYÁS GERGELY MINISZTERELNÖKSÉGET VEZETÕ MINISZTER. SIMONKA GYÖRGY FIDESZES ORSZÁGGYÛLÉSI KÉPVISELÕ MENTELMI JOGÁNAK FELFÜGGESZTÉSÉRE TETT INDÍTVÁNYT POLT PÉTER LEGFÕBB ÜGYÉSZ. SIMONKA GYÖRGYÖT BÛNSZERVEZETBEN ELKÖVETETT, KÜLÖNÖSEN JELENTÕS VAGYONI HÁTRÁNYT OKOZÓ KÖLTSÉGVETÉSI CSALÁSSAL ÉS MÁS BÛNCSELEKMÉNYEKKEL GYANÚSÍTJÁK. A KÖZPONTI NYOMOZÓ FÕÜGYÉSZSÉG AZ ÜGYBEN EDDIG 29 SZEMÉLYT HALLGATOTT KI GYANÚSÍTOTTKÉNT, VALAMENNYIEN SZABADLÁBON VÉDEKEZNEK. ORBÁN VIKTOR: MAGYARORSZÁG HATÁRAIT MAGYAR KATONÁK ÉS RENDÕRÖK FOGJÁK VÉDENI, ÉS SEMMILYEN BETELEPÍTÉSI PROGRAMOT NEM FOGADUNK EL. NYILVÁNOS INTERNETES ADATBÁZIST HOZOTT LÉTRE AZ EGYKORI ÁLLAMPÁRTOK PÁRTFUNKCIONÁRIUSAIRÓL A MAGYAR NEMZETI LEVÉLTÁR ÉS A NEMZETI EMLÉKEZET BIZOTTSÁGA. CSÖKKENTI PÉNTEKEN A BENZIN ÁRÁT 5, A GÁZOLAJÉT 3 FORINTTAL A MOL. 2017-BEN ÉRDEMI BÉREMELKEDÉS ÉS ADÓCSÖKKENTÉS VOLT, GYORSULT A GAZDASÁG NÖVEKEDÉSE MONDTA VARGA MIHÁLY A ZÁRSZÁMADÁSI VITÁBAN. A DK ALÁÍRÁSGYÛJTÉST INDÍT ANNAK ÉRDEKÉBEN, HOGY NE SZÜNTESSÉK MEG A KORÁBBAN KÖTÖTT LAKÁS-TAKARÉKPÉNZTÁRI SZERZÕDÉSEK ÁLLAMI TÁMOGATÁSÁT. OKTÓBER VÉGÉIG LEHET FIZETNI A RÉGI EZERFORINTOS BANKJEGYEKKEL. BÁNKI ERIK: A HASZNÁLT LAKÁSOK FELÚJÍTÁSÁRA ÉS KORSZERÛSÍTÉSÉRE IS FEL LEHETNE HASZNÁLNI AZ OTTHONTEREMTÉSI TÁMOGATÁST. A LAKÁS-TAKARÉKPÉNZTÁRAK EGYESÜLETE AZ SZERETNÉ, HOGY VONJÁK BE A PIACI SZEREPLÕKET A TOVÁBBI LÉPÉSEKBE. AMERIKAI VÁLLALATVEZETÕKKEL EGYEZTETETT A KUTATÁS ÉS A VÁLLALKOZÁSOK FEJÉLESZTÉSÉRÕL PALKOVICS LÁSZLÓ INNOVÁCIÓS ÉS TECHNOLÓGIAI MINISZTER. A BUDAPEST FEJLESZTÉSI TANÁCS ELÉ VISZI TARLÓS ISTVÁN A 3-AS METRÓ FELÚJÍTÁSÁNAK ÉS AZ AQUINCUMI HÍD MEGÉPÍTÉSÉNEK ÜGYÉT. GULYÁS GERGELY SZERINT A FÕVÁROSI FEJLESZTÉSI TANÁCS LÉTREHOZÁSA LEHETÕSÉGET AD ARRA, HOGY EGYSÉGES FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ ÉRVÉNYESÜLJÖN. TÖBB MILLIÓ EURÓS BEFEKTETÉSSEL ÉRDEN ÉPÍTI FEL ÚJ KÖZPONTJÁT ÉS TESZTBÁZISÁT A JÁRMÛIPARI AVL AUTÓKUT KFT., MINTEGY 6 HEKTÁROS TERÜLETEN. NAPELEMPARKOT ÉPÍT A MOL TISZAÚJVÁROSBAN. ROBBANÓSZERKEZET LÉPETT MÛKÖDÉSBE A KRÍM FÉLSZIGETI KERCSBEN LEVÕ SZAKISKOLÁBAN, A ROBBANÁSBAN 18 EMBER MEGHALT, LEGKEVESEBB 50 MEGSEBESÜLT. TERRORTÁMADÁSBÓL TÖBBSZÖRÖS EMBERÖLÉSSÉ MINÕSÍTETTE ÁT A KERCSI TÁMADÁST A KIEMELT ÜGYEKBEN ELJÁRÓ OROSZ NYOMOZÓ BIZOTTSÁG. KEGYETLENÜL MEGKÍNOZTÁK ÉS MEGGYILKOLTÁK HASODGZSI SZAÚDI ELLENZÉKI ÚJSÁGÍRÓT ÍRJA EGY TÖRÖK LAP EGY HANGFELVÉTELRE HIVATKOZVA. HASOGDZSI A TERVEZETT HÁZASSÁGKÖTÉSÉHEZ SZÜKSÉGES PAPÍRJAIT AKARTA INTÉZNI OKTÓBER 2-ÁN A SZAÚDI FÕKONZULÁTUSON. SZIJJÁRTÓ PÉTER A V4-EK KÖZTI KAPCSOLATOK SZOROSABBRA FÛZÉSÉRÕL TÁRGYALT POZSONYBAN SZLOVÁK KOLLÉGÁJÁVAL ÉS A SZLOVÁK HÁZELNÖKKEL. SZIJJÁRTÓ PÉTER: MOST A LEGJOBB A KAPCSOLAT MAGYARORSZÁG ÉS SZLOVÁKIA KÖZÖTT. A BREXIT ÁTMENETI IDÕSZAKÁNAK EGYÉVES MEGHOSSZABBÍTÁSÁRA TETT JAVASLATOT MICHEL BARNIER UNIÓS FÕTÁRGYALÓ. VOLT BRIT MINISZTERELNÖKÖK ÉS MINISZTERELNÖK-HELYETTESEK ÚJABB BREXIT-NÉPSZAVAZÁSHOZ KÉRNEK IDÕT AZ EU-TÓL. HÁROMNAPOS CSÚCSTALÁLKOZÓ KEZDÕDIK BRÜSSZELBEN A TÖBBI KÖZT A BREXITRÕL ÉS A MIGRÁCIÓRÓL. ANGELA MERKEL NÉMET KANCELLÁR: NEM SIKERÜLT KÖZÖS ÁLLÁSPONTRA JUTNI AZ EU-BAN A A FRONTEX FELHATALMAZÁSÁNAK KITERJESZTÉSÉRÕL. JOSEPH DAUL EPP-ELNÖK: EGYELÕRE EGYIK TAGPÁRT SEM INDÍTVÁNYOZTA HIVATALOSAN A FIDESZ KIZÁRÁSÁT AZ EURÓPAI NÉPPÁRTBÓL. LEMONDOTT NÍKOSZ KOCIÁSZ GÖRÖG KÜLÜGYMINISZTER, AKI SZÓVÁLTÁSBA KEVEREDETT A VÉDELMI MINISZTERREL A GÖRÖGORSZÁG ÉS MACEDÓNIA KÖZÖTTI NÉVVITÁRÓL. A LEGNAGYOBB MACEDÓN ELLENZÉKI PÁRT NEM VESZ RÉSZT AZ ORSZÁG NEVÉNEK MEGVÁLTOZTATÁSÁRÓL SZÓLÓ PARLAMENTI VITÁBAN. KIVÉGEZTEK EGY PAKISZTÁNI FÉRFIT, AKI NYOLC GYEREKET GYILKOLT MEG AZ ORSZÁG PANDZSÁB TARTOMÁNYÁBAN. TÁLIBOK BOMBATÁMADÁSA VÉGZETT EGY AFGANISZTÁNI KÉPVISELÕJELÖLTTEL ÉS HÁROM TANÁCSADÓJÁVAL HILMEND TARTOMÁNYBAN. LEGALIZÁLTÁK A MARIHUÁNA BIRTOKLÁSÁT ÉS FOGYASZTÁSÁT KANADÁBAN. SAJÁT PÁRTJÁNAK VEZETÕJÉT, CHRISTOPHE CASTANER-T NEVEZTE KI BELÜGYMINISZTERNEK A FRANCIA ELNÖK. VÍZÜGY: TOVÁBB CSÖKKENT A DUNA VÍZSZINTJE BUDAPESTNÉL 43-44 CM-RE, A TEHERHAJÓKNAK ÉS EGYES HAJÓJÁRATOKNAK MEGTILTOTTÁK A KÖZLEKEDÉST. AKNAGRÁNÁT KERÜLT ELÕ A FÕVÁROSBAN, A LÁNCHÍD PESTI HÍDFÕJÉNÉL SZERDA DÉLUTÁN; A TÛZSZERÉSZEK A ROBBANÓTESTET ELSZÁLLÍTOTTÁK. FELBORULT EGY UTÁNFUTÓKÉNT HÚZOTT TRÉLER ÉS A RAJTA SZÁLLÍTOTT KÉT AUTÓ AZ M1-ES AUTÓPÁLYA FÕVÁROS FELÉ VEZETÕ OLDALÁN, ÓBAROKNÁL. TÛZ ÜTÖTT KI A VAS MEGYEI BÉRBALTAVÁRON EGY ÜZEM RAKTÁRÁBAN, AHONNAN KÉT AMMÓNIÁT TARTALMAZÓ PALACKOT IS KIHOZTAK A TÛZOLTÓK. 14 EMBERT VETT ÕRIZETBE A RENDÕRSÉG A X. KERÜLETI HÕS UTCÁBAN TARTOTT RAZZIA UTÁN KÁBÍTÓSZER-KERESKEDELEM MIATT. KARBANTARTÁS MIATT NEM JÁR A FOGASKEREKÛ AZ ERDEI ISKOLA ÉS AZ ORGONÁS MEGÁLLÓHELY KÖZÖTT NOVEMBER VÉGÉIG. MÁV: PÁLYAKARBANTARTÁS MIATT KEDDTÕL OKTÓBER VÉGÉIG CSAK SZÉPJUHÁSZNÉ ÉS SZÉCHENYI-HEGY ÁLLOMÁS KÖZÖTT JÁR A GYERMEKVASÚT.