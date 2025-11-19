Előre kitervelt gyilkosság: Hűtőládában csempésztek le egy holttestet a panel 9. emeletéről + videó

Nyugat-Ukrajnára is csapást mért az éjjel az orosz légierő + videó

Nemcsak Zelenszkijt, hanem a nagyhatalmú kabinetfőnökét is lehallgatták a sikkasztási botrányban + videó

Háború Ukrajnában – A korrupciós botrány átírhatja az ország jövőjét + videó

3,4 milliárd forint a leleplezés ára: a Szuverenitásvédelmi Hivatal szerint a Telex a brüsszeli beavatkozás jól kitömött eszköze

Orbán Viktor: Ez több mint lehetetlen

Új tervet dolgozott ki titokban az ukrajnai háború lezárására a Trump adminisztráció + videó

Egy teherautó ellenőrzésénél derült ki a csempészakció: a jármű konyhabútorok mélyén rejtett el több mint 4000 doboz török cigarettát. A NAV eljárást indított jövedéki törvénysértés és költségvetési csalás bűncselekmények miatt.

Közfelháborodást váltott ki a V. kerületi szórakozóhelyen tartott razzia. 16 embert állítottak elő, az akció egy korábbi, 5 kg kábítószerrel indult ügyhöz köthető.

