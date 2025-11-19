Előre kitervelt gyilkosság: Hűtőládában csempésztek le egy holttestet a panel 9. emeletéről + videó
2025. november 19., szerda 22:30
| Hír TV
Megdöbbentő fordulattal ért véget egy 2001-ben történt ajkai eltűnési ügy: a Kiemelt Életellenes Ügyeket Felderítő Egység nyomozói 24 év után elfogták a körözött férfi volt feleségét és annak akkori szeretőjét, akiket előre kitervelt emberöléssel gyanúsítanak.
Egy teherautó ellenőrzésénél derült ki a csempészakció: a jármű konyhabútorok mélyén rejtett el több mint 4000 doboz török cigarettát. A NAV eljárást indított jövedéki törvénysértés és költségvetési csalás bűncselekmények miatt.
Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.
Szinte pontosan egy éve gyilkolták meg az amerikai turistalányt Budapesten. Kenzie-t egy ír férfi fojtotta meg szex közben, akivel egy bárban ismerkedett meg. A gyilkos most hosszú börtönévekre számíthat.