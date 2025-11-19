Drograzzia a belvárosi szórakozóhelyen: 16 embert állítottak elő, miközben Kaposváron metamfetamin labort számoltak fel + videó + videó
2025. november 19., szerda 22:30
Azonos nemű rendőrök bevonásával, paravánok mögött zajlott a ruházatátvizsgálás a belvárosi klubban. A BRFK tájékoztatása szerint az intézkedés egy folyamatban lévő, kábítószer-kereskedelem elleni eljárássorozat része volt, ahol korábban már 55 millió forint értékű drogot foglaltak le.
Egy teherautó ellenőrzésénél derült ki a csempészakció: a jármű konyhabútorok mélyén rejtett el több mint 4000 doboz török cigarettát. A NAV eljárást indított jövedéki törvénysértés és költségvetési csalás bűncselekmények miatt.
Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.
Szinte pontosan egy éve gyilkolták meg az amerikai turistalányt Budapesten. Kenzie-t egy ír férfi fojtotta meg szex közben, akivel egy bárban ismerkedett meg. A gyilkos most hosszú börtönévekre számíthat.