Keresés

Adás
Videók
Híradó
Podcast
2025. 11. 19. Szerda Erzsébet napja
Jelenleg a TV-ben:

Riasztás

Következik:

Monitor 23:40

Kompakt nézet
Megosztás itt:

Riasztás

Cigaretta konyhabútorban: A NAV lecsapott az illegális csempészekre és dohánytermesztőkre + videó

2025. november 19., szerda 22:30 | Hír TV
NAV Csempészet Cigaretta Dohánykereskedelem Hamis mosószer

Egy teherautó ellenőrzésénél derült ki a csempészakció: a jármű konyhabútorok mélyén rejtett el több mint 4000 doboz török cigarettát. A NAV eljárást indított jövedéki törvénysértés és költségvetési csalás bűncselekmények miatt.

  • Cigaretta konyhabútorban: A NAV lecsapott az illegális csempészekre és dohánytermesztőkre + videó

További híreink

Megérkezett az első hó, fehérbe borult a hegycsúcs

ByeAlex és a rapper ellen indult eljárás, miközben a zenekarok a drogellenes küzdelmet sürgetik + videóegy

Máris babát vár a Házasság első látásra sztárja – így közölte az örömhírt a szőke szépség

Gazdagabb volt Rothschildnál is

ByeAlex barátnője a drogbotrány közepén összecsomagolt, elhagyta az országot

3I/ATLAS: aggasztó hírek érkeztek a titokzatos csillagközi objektumról

Orbán Viktor: Ez több mint lehetetlen

Szicília beköltözik a tányérodra – indul az Olasz Gasztronómiai Világhét

The Economist is kimondta: Zelenszkijék maffiája aranyvécét hsznál, Brüsszel mégis több pénzt követel

További híreink

The Economist is kimondta: Zelenszkijék maffiája aranyvécét hsznál, Brüsszel mégis több pénzt követel

Új tervet dolgozott ki titokban az ukrajnai háború lezárására a Trump adminisztráció + videó

Steiner Attila: Komolytalanra sikeredett a Tisza Párt jelöltállítása + videó

Ezek is érdekelhetik

Top10 - Térjünk a lényegre!

1
Új tervet dolgozott ki titokban az ukrajnai háború lezárására a Trump adminisztráció + videó
2
Orbán Viktor: Ez több mint lehetetlen
3
Égen-földön keresik a nyolcéves fiút és édesapját
4
3,4 milliárd forint a leleplezés ára: a Szuverenitásvédelmi Hivatal szerint a Telex a brüsszeli beavatkozás jól kitömött eszköze
5
Háború Ukrajnában – A korrupciós botrány átírhatja az ország jövőjét + videó
6
Kiderült, hogy melyik a legkedveltebb magyar borvidék
7
Nemcsak Zelenszkijt, hanem a nagyhatalmú kabinetfőnökét is lehallgatták a sikkasztási botrányban + videó
8
Steiner Attila: Komolytalanra sikeredett a Tisza Párt jelöltállítása + videó
9
Nyugat-Ukrajnára is csapást mért az éjjel az orosz légierő + videó
10
The Economist is kimondta: Zelenszkijék maffiája aranyvécét hsznál, Brüsszel mégis több pénzt követel

Legfrissebb híreink

Dosszié - Korrupció a baloldalon

Háború Ukrajnában

Műsorok

Svenk, a HírTV mozimagazinja

Svenk, a HírTV mozimagazinja

 A hetente szombatonként 22:50-kor műsorra kerülő Svenkben Zavaros Eszter műsorvezető kalauzolja a nézőket a magyar filmipar múltjába, jelenébe és jövőjébe.
Sajtóklub - ajánló

Sajtóklub - ajánló

 Aktuális kérdések, hétről-hétre! Fontos témák, kivételes vélemények! Minden vasárnap 19 óra 10 perctől órától jelentkezik Sajtóklub című műsorunk.
Vezércikk - ajánló

Vezércikk - ajánló

 Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.
Paláver - ajánló

Paláver - ajánló

 A HírFM és a HírTV közös műsora a Paláver. Itt a hallgatók közvetlenül is részt vehetnek a műsorfolyamban. Minden hétköznap 15 óra 30 perctől. A műsor telefonszáma: +36 (1) 799 29 99.

Kapcsolódó tartalmak

@ 2021 Hír TV ZRt. Minden jog fenntartva!