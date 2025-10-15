Keresés

Babakocsival üldözték a bokszbajnokot: Bizarr rablás részletei a bíróságon

2025. október 15., szerda 23:00 | Hír TV
bűnügy Népliget rablás babakocsi Riasztás bokszoló Híradó Szabó Bálint Koloszár Valentin

Babakocsis üldözés, játékpénzes trükk és egy késsel fenyegetőző anyuka – a Riasztás bemutatja a tavalyi év legbizarrabb rablásának bírósági tárgyalását. Az áldozat egy ökölvívóbajnok volt, a vádlott pedig most azzal védekezik, hogy az egész csak egy "félreértés" volt, mert azt hitte, a párja drogot vesz.

  • Babakocsival üldözték a bokszbajnokot: Bizarr rablás részletei a bíróságon

