Az alapítvány, mint fegyver: A fővárosi orvos-botrány, ami a bizalom haláláról szól

Döbbenetes korrupciós bűncselekmény-sorozatra derült fény egy fővárosi kórházban: két főorvost és egy szociális munkást gyanúsítanak azzal, hogy alapítványi támogatásnak álcázva, rendszerszinten zsaroltak ki több százmillió forintot a betegektől és hozzátartozóiktól az államilag finanszírozott ellátásért.
