Amikor az élet teherré válik – Egy idős nő meggyilkolásának megdöbbentő részletei + videó
2025. november 05., szerda 22:30
| Hír TV
Vannak bűnügyek, amelyek a puszta tények szintjén is megdöbbentőek, de a mögöttük rejlő emberi és morális mélységek egyenesen hátborzongatóak. A Riasztás ma este a komlói mérgezés ügyét tárja fel, ahol két nő – a sértett menye és egy szakképzett ápoló – fogott össze egy 86 éves asszony halálának felgyorsításáért. Egy történet a józan ész és az erkölcs teljes csődjéről, és egy bűntény, ami talán sosem derül ki, ha a tettesek nem fordulnak egymás ellen.
