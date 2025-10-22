Keresés

Amikor a vita gyilkosságba torkollik: A Riasztás bemutatja T. Róbert és Petra tragédiáját + videó

2025. október 22., szerda 22:00 | Hír TV

Egy egyszerű vita torkollott gyilkosságba. T. Róbert végzett Petrával. A Riasztás című műsor a döbbenetes tragédia részleteit és a hátteret vizsgálja. Kattintson a megrázó riportért!

  • Amikor a vita gyilkosságba torkollik: A Riasztás bemutatja T. Róbert és Petra tragédiáját + videó

A cél, hogy ne találkozzunk többet: A Riasztás bemutatja a börtönpszichológia és a reintegráció világát + videó

A cél, hogy ne találkozzunk többet: A Riasztás bemutatja a börtönpszichológia és a reintegráció világát + videó

 A Riasztás stábja a Pálhalmai Országos Büntetés-végrehajtási Intézetbe látogatott, ahol a profi bűnözők és a megtört sorsok világa találkozik. A riport bemutatja a kábítószerkereső kutyák munkáját, a reintegráció kihívásait, és megrázó őszinteséggel tárja fel a női elítéltek drámáját: a bűnt, a megbánást és az elvesztett családok fájdalmát.

