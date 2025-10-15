Amikor a gyermekből szörnyeteg lesz: A 103 ezer forintos gyilkosság, ami a társadalom kudarcáról is szól

Tíz és fél év börtönre ítélték első fokon azt a 16 éves fiút, aki 103 ezer forintért brutális kegyetlenséggel végzett 86 éves áldozatával, miközben a borzalmakat tízéves öccse is végignézte. A Riasztás riportja egy olyan tragédiát mutat be, amely a fiatalkori bűnözés mélységeiről és a társadalom közös felelősségéről is szól.
