Állózárka és Doberdó-körlet: az ÁVH kínzás helye volt a Váci Fegyházban – Így óvják ma a biztonságot + videó

Átadták és már lehet is jelentkezni az új idősek otthonába Cinkotán

Imával zavarták el Hadházy Ákost és csapatát a Ferenciek teréről

Megállapodás nélkül távoztak vacsorára: Patthelyzet az informális koppenhágai EU-csúcson – Mi a tét? + videó

Nincs jól Robert Fico, az EU-csúcsra sem utazott el

Élete és munkássága nemcsak a csimpánzok és más fajok, hanem az emberiség és közös környezetünk megértésében is kitörölhetetlen nyomot hagyott.

Feltűnő színek, történelmi fegyverek: a Palotaőrség egyenruhájának díszítése a trikolór színeit (skarlátvörös, fehér, palackzöld) reprezentálja. A díszőrök hatástalanított Manliher karabéllyal állnak díszőrségben, hiszen fegyverhasználati jog nélkül látják el feladataikat. De akkor ki véd, ha atrocitás történik a Sándor-palotánál? - Riasztás

Szúrás a szívbe, Frontin és drog: 8 év börtön a 35 kilós nőnek - A szomszédok rettegtek a kutyás nőtől A Doszpot Gábor halálához vezető cselekménysor rekonstruálása a bíróságon a vádlott folyamatosan módosított, ellentmondásos védekezését tárta fel. A tárgyi bizonyítékok, köztük a kályhában talált összehajtogatott véres függöny és a kés elhelyezkedése is a titkoló magatartásra utalt, egyértelműen cáfolva a balesetszerű elkövetést.

Riasztás – Több dohányfogása is volt a NAV-nak szeptemberben + videó Az elkövető akár 6 millió forint bírságra is számíthat. Nem ez volt az egyetlen dohányfogás szeptemberben. Több mint 10 millió forint értékű vágott fogyasztási dohányt foglaltak le a pénzügyőrök egy szabolcsi férfitól Nagykálló közelében.