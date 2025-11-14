Keresés

Adás
Videók
Híradó
Podcast
2025. 11. 14. Péntek Aliz napja
Jelenleg a TV-ben:

Monitor

Következik:

Hazahúzó 01:00

Kompakt nézet
Megosztás itt:

Riasztás

A szavazat valódi ára: a legdrágább voks az, amit csillogó, de üres projektekre adnak le + videó

2025. november 14., péntek 22:30 | Hír TV

Riasztás – A szavazat ára egy bonyolult kérdés. A legmagasabb árat a választók fizetik, ha átláthatatlan hátterű személyekre, mozgalmakra bízzák a sorsukat.

  • A szavazat valódi ára: a legdrágább voks az, amit csillogó, de üres projektekre adnak le + videó

További híreink

Ismeri az emberi elme trükkjeit? – Kvíz hétköznapi pszichológiai jelenségekről

Piros lap után bizonytalanság: akár súlyos döntést is hozhat a FIFA Ronaldóról

Mától kapható a Lidl legnagyobb dobása, amiért már reggel tömött sorok állnak

Medvegyev elárulta, hogy ki buktatta le Zelenszkijt és a korrupt bandáját

Zelenszkij Európa megtámadásával fenyeget

Varga Barnabás új nevet kapott, ebben veri Cristiano Ronaldót + videó

Áttörés a nemzeti konzultációban – nagy bejelentést tett az államtitkár

Képtelenség ellenállni ennek a köretnek, ez most Amerika kedvence

Újabb botrány fenyeget Brüsszelben

További híreink

Újabb botrány fenyeget Brüsszelben

Menczer Tamás helyretette a nagykövetet: A magyar nemzeti érdek nem "múló divat", hiába várja Zelenszkij a tiszás bábkormányát + videó

Peking egyetlen húzással térdre kényszerítheti Európát + videó

Ezek is érdekelhetik

Top10 - Térjünk a lényegre!

1
Áttörés a nemzeti konzultációban – nagy bejelentést tett az államtitkár
2
Piros lap után bizonytalanság: akár súlyos döntést is hozhat a FIFA Ronaldóról
3
Tragédia Stockholmban: ismét leszállt az "ismeretlen okok" köde egy nyugati nagyváros felett
4
Így tüntetik el a tanúkat? Ukrán fantomcég fizetett 290 milliós óvadékot a pénzmosókért
5
Sokkoló hajnal Ukrajnában: az orosz hadsereg pusztító csapásokat mért
6
Jövőre érkezik a 14. havi nyugdíj első negyede, de nem mindenki örül a juttatásnak + videó
7
Indul a Digitális Polgári Körök háborúellenes gyűlése + videó
8
Háború Ukrajnában - Hozzá lehet-e nyúlni a befagyasztott orosz vagyonhoz? + videó
9
Folytatódhatott a Tisza Párt jelöltjeinek fotózása + videó
10
Rejtő Jenő-i bohózat Óbudán: A Hír Tv riportere igazította útba a Tisza Párt eltévedt új arcát + videó

Legfrissebb híreink

Dosszié - Korrupció a baloldalon

Háború Ukrajnában

Műsorok

Svenk, a HírTV mozimagazinja

Svenk, a HírTV mozimagazinja

 A hetente szombatonként 22:50-kor műsorra kerülő Svenkben Zavaros Eszter műsorvezető kalauzolja a nézőket a magyar filmipar múltjába, jelenébe és jövőjébe.
Sajtóklub - ajánló

Sajtóklub - ajánló

 Aktuális kérdések, hétről-hétre! Fontos témák, kivételes vélemények! Minden vasárnap 19 óra 10 perctől órától jelentkezik Sajtóklub című műsorunk.
Vezércikk - ajánló

Vezércikk - ajánló

 Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.
Paláver - ajánló

Paláver - ajánló

 A HírFM és a HírTV közös műsora a Paláver. Itt a hallgatók közvetlenül is részt vehetnek a műsorfolyamban. Minden hétköznap 15 óra 30 perctől. A műsor telefonszáma: +36 (1) 799 29 99.

Kapcsolódó tartalmak

@ 2021 Hír TV ZRt. Minden jog fenntartva!