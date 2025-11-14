A szavazat valódi ára: a legdrágább voks az, amit csillogó, de üres projektekre adnak le + videó

Pánik a baloldalon: a brüsszeli Tisza-projekt felborította az asztalt, a régi helytartók most egymást árulják el a bejutás reményében. Ez nem politika, ez üzlet. A "szövetségek" álarca mögött a brüsszeli pénzekért folyó kannibál harc zajlik.

A "dollárbaloldal" bomlásterméke: V. Naszály kilépett, a Párbeszéd nevű képződményből + videó

Amikor a hajó süllyed, a "helytartók" mentik a bőrüket. V. Naszály Márta most érezte elérkezettnek az időt, hogy elhagyja a Párbeszédet, azt a politikai fantomot, amely valós támogatottság nélkül is képes volt főpolgármestert adni Budapestnek. A "zöld és dollár" projekt a végét járja, a bomlás megállíthatatlan.