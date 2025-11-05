A soha véget nem érő harc: a cigicsempészek új módszerei és a lebukás + videó
2025. november 05., szerda 22:30
| Hír TV
A harc soha nem ér véget a magyar határokon. Miközben a hatóságok egyre modernebb eszközökkel dolgoznak, a cigicsempészek is egyre rafináltabb módszerekkel próbálják megkerülni a törvényt. A Riasztás ma este ennek a kíméletlen macska-egér játéknak jár utána, bemutatva a NAV legújabb leleplezéseit.
Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.