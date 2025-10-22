A mítosz ledőlt: igy számolta fel a magyar rendőrség a Darknet legnagyobb hazai droghálózatát + videó

A cél, hogy ne találkozzunk többet: A Riasztás bemutatja a börtönpszichológia és a reintegráció világát + videó

A Riasztás stábja a Pálhalmai Országos Büntetés-végrehajtási Intézetbe látogatott, ahol a profi bűnözők és a megtört sorsok világa találkozik. A riport bemutatja a kábítószerkereső kutyák munkáját, a reintegráció kihívásait, és megrázó őszinteséggel tárja fel a női elítéltek drámáját: a bűnt, a megbánást és az elvesztett családok fájdalmát.