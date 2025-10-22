A cél, hogy ne találkozzunk többet: A Riasztás bemutatja a börtönpszichológia és a reintegráció világát + videó

A mítosz ledőlt: igy számolta fel a magyar rendőrség a Darknet legnagyobb hazai droghálózatát + videó

A DELTA program keretében egy több mint két éve működő, a Darkneten és a Telegramon keresztül irányított kábítószer-kereskedő hálózatot számolt fel a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Irodája. A nyomozást több mint 10 hónappal ezelőtt kezdték meg, a művelet pedig a TARTAROS fedőnevet kapta.