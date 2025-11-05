70 milliárdos kokainfogás magyar irányítással – A nemzetközi hálózat leleplezése + videó
2025. november 05., szerda 22:30
2,2 tonna kokain, 70 milliárd forint feketepiaci értékben – ez a mérlege annak a gigantikus fogásnak, amely egy négy országot átívelő, magyar vezetésű droghálózatot leplezett le. A Riasztás bemutatja a Nemzeti Nyomozó Iroda nemzetközi akciójának részleteit: hogyan irányította M. Ferenc a csempészetet, és milyen cinikus módszerekkel használtak ki alacsony képzettségű magyarokat a bűnszervezet építéséhez.
