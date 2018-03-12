2018. március 12.,
hétfő, Gergely napja

18°

Zárolnák a Tiborcz-vagyont a szocialisták

Hír TV

2018. március 12., hétfő 09:21, frissítve: hétfő 09:53

Zárolnák a Tiborcz-vagyont a szocialisták. A vagyonelkobzás ötletéről Bárány Balázst, az MSZP elnökségi tagját kérdeztük.

Hír TVvissza a címlapra

Kövesse a Hír TV-t a Facebookon is!

Hír TV